Termostato smart di tado in offerta: minimo storico per il Black Friday

I rincari del gas e dell’elettricità degli ultimi mesi rischiano di dare un forte scossone alle finanze delle famiglie italiane. Secondo alcune stime le bollette del gas potrebbero crescere del 30%, mentre per quelle dell’energia il rincaro atteso si attesta attorno al 20%. In questo scenario, i dispositivi della smart home acquistano un’importanza sempre maggiore: consentono di tenere sotto controllo e ottimizzare i consumi e di ridurre i costi sostenuti in bolletta.

Termostati intelligenti come il tado sono degli alleati preziosissimi nella lotta agli sprechi energetici domestici. Grazie alle loro funzionalità smart, permettono di impostare la temperatura ideale per la propria abitazione e attivare i riscaldamenti a distanza con il proprio smartphone. Tado termostato intelligente è in offerta nell’early Black Friday di Amazon e può essere acquistato con uno sconto del 40% al suo minimo storico. Una promozione da non farsi scappare, insomma: non solo si risparmia sul prezzo del dispositivo, ma sarà anche possibile ottimizzare consumi e spesa della bolletta energetica.

Tado termostato intelligente: caratteristiche e funzionalità

Facilmente installabile al posto del termostato analogico di casa, tado termostato smart consente di avere sempre la temperatura ideale all’interno della propria abitazione. Tramite l’app è possibile impostare gli orari di accensione e spegnimento dei termosifoni di casa, oppure accenderli a distanza sfruttando la connettività a Internet. Non solo: sincronizzando l’app con la sveglia del telefono, tado attiva il riscaldamento prima che ci svegliamo, così da farci svegliare in un piacevole tepore.

Le funzionalità più interessanti, però, sono quelle guidate dall’intelligenza artificiale. Attivando l’assistente digitale, sarà il termostato smart a “decidere" quando accendere e spegnere l’impianto, adattando il tutto alle tue abitudini e ai tuoi ritmi. Inoltre, sfruttando le informazioni del meteo online, tado adatta la temperatura alle condizioni climatiche esterne, così da non sprecare del gas inutilmente.

Inoltre, può essere gestito anche con comandi vocali, tramite smart speaker come Amazon Echo o Google Home: sarà sufficiente attivare l’assistente vocale per accendere o spegnere il sistema di riscaldamento di casa o per impostare la temperatura preferita.

Tado termostato smart: a cosa servono le teste termostatiche

Non solo termostato smart. Tado, infatti, produce e commercializza anche le valvole termostatiche smart, che possono essere gestite dallo smartphone in abbinamento al termostato. Questi dispositivi, facilmente installabili su tutte le tipologie di radiatori e fancoil, consento di gestire autonomamente la temperatura della singola stanza. Il display installato sotto la scocca in plastica dura permette di conoscere immediatamente la temperatura impostata e di modificarla a seconda delle esigenze. Così, se in casa abbiamo una stanza nella quale non entriamo mai, sarà possibile spegnere il singolo radiatore e ottimizzare i consumi energetici.

Tado termostato smart, kit di base con due valvole termostatiche: sconto e prezzo

Come detto, in occasione dell’early Black Friday di Amazon, il termostato smart di tado può essere acquistato quasi a metà prezzo, in bundle con due teste termostatiche. Lo sconto del 38% lo proietta al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di ecommerce di Jeff Bezos, con un costo di 184,90 euro (contro i 299,00 euro del prezzo di listino). Inoltre, il dispositivo per la smart home può essere acquistato a rate a tasso zero grazie ai servizi Cofidis: al momento del check-out sarà sufficiente scegliere il metodo di pagamento rateale e seguire la procedura.

