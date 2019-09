Tesla V10: cosa cambia con il nuovo software per auto elettriche

16 Settembre 2019 - Si avvicina il lancio ufficiale del nuovo software Tesla V10, che introdurrà una serie di novità sulle vetture ad emissioni zero del marchio di Elon Musk. A essere stato rinnovata, in profondità, è l’offerta di servizi di infotainment pensati appositamente per gli occupanti del veicolo elettrico made in USA.

Come descritto nelle prime note ufficiali rilasciate dal produttore di veicoli elettrici, il nuovo firmware porterà a bordo l’attesissimo Tesla Theater, la feature che consente la visione di film e serie tv in auto, ma solo quando il veicolo è fermo e ben parcheggiato. Per poter utilizzare Tesla Theater e vedere film o serie TV, però, non si potrà utilizzare la connettività offerta dallo stesso produttore: per il download dei contenuti multimediali si dovrà utilizzare lo smartphone in tethering. Attenzione, dunque, al peso di ciò che volete vedere, altrimenti rischierete brutte sorprese con la soglia dati del vostro piano tariffario.

Tesla V10: le nuove funzioni

Sempre dal punto di vista dell’entertainment on board, gli ingegneri di Elon Musk hanno ideato la funzione “Caraoke“. Sempre con l’auto parcheggiata, sarà possibile cantare le proprie canzoni preferite con la possibilità di visualizzare i testi. Inserita poi una nuova funzione dal nome invitante: Feeling Lucky or Hungry? Si tratta di un’inedita feature che consente alla vettura di accompagnarvi a sorpresa ad un evento o ad un ristorante nelle vicinanze, luogo scelto dalla vettura stessa.

Tesla ha poi affinato la “Modalità Sentinella” con la quale l’auto, sempre quando parcheggiata , è in grado di monitorare costantemente tutto ciò che le accade intorno. Introdotta poi la “Modalità Joe” utile ad abbassare il volume dei suoni di sistema per non disturbare i passeggeri, nonché riorganizzato interamente il launcher delle applicazioni. Riviste e migliorate anche le mappe, compresa quella 3D con i dati del traffico aggiornati in tempo reale ora più chiara, dettagliata e di facile lettura. Infine, per gli amanti dei videogame è in arrivo il celebre Cuphead in versione Tesla Edition, il videogioco run’n’gun del 2017 vero oggetto di passione per il fondatore della Tesla e già disponibile per Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Tesla V10: a quando l’uscita?

Per ora il nuovo software può essere scaricato in versione Early Access, mentre ancora non si conosce la data di rilascio ufficiale che, come confermato dai soliti informati, dovrebbe essere veramente imminente.