The Boys 2: quando inizia la nuova stagione su Amazon Prime Video

I protagonisti di The Boys torneranno su Amazon Prime Video con una nuova stagione. La serie tv ha infatti conquistato una gran fetta di pubblico e ciò ha convinto la piattaforma a rinnovarla. La prima stagione raccontava le avventure di un gruppo di supereroi anticonvenzionali ed era basata sul fumetto scritto da Garth Ennis e Darick Robertson.

Secondo le indiscrezioni, The Boys 2 continuerà questo filone, ma non mancheranno le novità. Per esempio, conosceremo un nuovo personaggio chiamato Stormfront, supereroina dal carattere forte e autoritario che si confronterà col Patriota. Il servizio di video streaming alla fine del 2019 aveva già pubblicato un trailer della nuova stagione, ma lo aveva rimosso poco dopo. Sicuramente la pubblicazione era stata un errore, ma i fan però non si sono fatti sfuggire l’occasione e lo hanno pubblicato su altri canali. Finalmente ora arriva anche la data di uscita ufficiale di The Boys 2. Vediamo quando uscirà e alcune anticipazioni.

The Boys 2: data di uscita

Amazon Prime Video ha comunicato che i primi tre episodi di The Boys 2 usciranno sulla piattaforma il 4 settembre 2020. Successivamente, verrà pubblicato un episodio ogni settimana (il venerdì) fino al 9 ottobre. Le puntate saranno in tutto otto e racconteranno, ancora una volta, le avventure di un gruppo di supereroi contro I Sette.

La serie tv sarà disponibile in più di 200 Paesi del mondo ed è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios. Insieme alla data di uscita ufficiale è stato pubblicato anche un trailer che anticipa i principali intrecci.

Trama The Boys 2: di cosa parlerà?

La notizia della nuova stagione di The Boys è stata data il 19 luglio 2019 durante il Comic-Con di San Diego. Da questo momento, i fan hanno fatto tante ipotesi sull’evoluzione della trama. La prima stagione della serie tv racconta la storia di un gruppo di supereroi irriverenti e dalla dubbia moralità. Infatti, la storia parte dall’idea che non tutti i supereroi possono essere buoni e in alcuni casi usano i propri poteri per il proprio tornaconto. Da qui ha inizio il racconto: un gruppo di guardiani chiamato i Boys si riunisce per contrastare i Seven, sette supereroi capitanati dal Patriota e pagati alla Vought, agenzia multimilionaria.

Patriota è il supereroe americano per eccellenza, che nasconde tante ombre dietro il suo sorriso e gli spot a favore del bene. Infatti, dietro la loro apparenza si nascondono in realtà fini tutt’altro che lodevoli. La serie quindi stravolge il mito del supereroe, non una figura altruista e che si dedica al prossimo, ma un elemento che può trasformarsi in pericolo per l’umanità. Anche i nuovi episodi proseguiranno su questo filone e svilupperanno gli avvenimenti iniziali. I Boys si confronteranno ancora una volta con i Sette. Ma ci sarà una nuova super eroina, Stormfront, esperta di social media, che darà filo da torcere al Patriota.

Cosa aspettarsi da The Boys 2

La seconda stagione sarà un’evoluzione della prima, come ha annunciato l’ideatore Eric Kripke: “Non vediamo l’ora di mostrarvi la seconda stagione. Sarà ancora più pazza, strana, estrema ed emozionante. In effetti è troppo forte – tanto che il Surgeon General ha insistito perché facessimo debuttare i primi tre episodi il 4 settembre e i successivi cinque nelle settimane seguenti. Vogliamo lasciarvi il tempo per dare di matto, digerire, discutere e riprendervi dalla botta, prima di darvene un’altra dose. Abbiamo solo a cuore il vostro benessere. Speriamo che amerete la nuova stagione tanto quanto noi.”

Dove guardare The Boys 2

The Boys 2 sarà disponibile a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video. Si potrà quindi guardare in tutti i dispositivi mobili ma anche su PC e TV grazie all’uso di una console oppure su sulla smart tv.