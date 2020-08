The Crown 4, quando esce la nuova stagione della serie TV Netflix

La Regina Elisabetta II ha alle spalle il regno più longevo di Inghilterra e, per molti versi, anche quello più avvincente. La sua vita è costellata di momenti importanti per la storia del Paese, per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale diventò la prima donna di famiglia reale a servire la Nazione, entrando nel corpo dell’ATS (Servizio Ausiliare Territoriale). Nel 1952 a soli 26 anni è diventata Regina di Inghilterra e da qui inizia a fare la storia.

The Crown è la serie tv che ripercorre le vicende, le relazioni e gli episodi più importanti della sua vita e della Famiglia Reale. Il contenuto è prodotto da Netflix ed è disponibile sulla piattaforma con le prime tre stagioni. Ora il pubblico attende con impazienza l’arrivo di The Crown 4 (la serie TV è stata rinnovata fino alla sesta stagione) Ma quando esce la nuova stagione della serie tv? Cosa racconterà e quali sono le novità del cast? Cerchiamo di rispondere a tutte le domande per gli appassionati di questo bellissimo titolo targato Netflix.

The Crown 4: trama e cast

La quarta stagione della serie tv ci accompagnerà dalla fine degli anni ’70 fino al 1990. La Regina si interfaccerà con due donne molto importanti sia nella sua vita privata sia nella storia del Regno unito: parliamo di Margaret Thatcher (interpretata dall’attrice Gillian Anderson) e la Principessa Diana (ruolo affidato a Emma Corrin). Vedremo quindi l’entrata in scena di Lady D. incluso il rapporto con Carlo e quello con la Regina.

Gillian Anderson, già impegnata in Sex Education, ma che abbiano conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie cult X-Files, entrerà in scena nel 1979, anno in cui la Thatcher divenne Primo Ministro e sarà presente per tutta la quarta stagione.

Accanto alle nuove entrate, nel cast ritroveremo alcuni volti già noti: Olivia Colman sarà la Regina Elisabetta II, Helena Bonham Carter rivestirà ancora il ruolo della Principessa Margaret, Tobias Menzies sarà il Principe Filippo. Oltre a questi troveremo Josh O’Connor nel ruolo del Principe Carlo, Erin Doherty nel ruolo della Principessa Anna, Emerald Fennell sarà Camilla Shand ed infine Marion Bailey è la Regina Madre.

Secondo alcune indiscrezioni, la quarta stagione racconterà anche di un evento controverso legato alla vita della regina: il 9 luglio 1982 uno sconosciuto chiamato Michael Fagan riuscì a intrufolarsi nella stanza di Elisabella II, causando terrore e sgomento nella famiglia reale e nella società inglese. Secondo la fonte, Fagan dovrebbe essere interpretato dall’attore Tom Brooke. Insomma, gli attesissimi episodi della serie tv si preannunciano davvero interessanti, tra pezzi di storia inglese (che coinvolsero tutto il mondo) e bravissimi attori del panorama internazionale. Non resta che chiedersi: quando uscirà The Crown 4?

The Crown 4: data di uscita

Secondo le fonti più attendibili dovremo attendere la fine del 2020 per goderci i nuovi episodi di The Crown, quindi esattamente un anno dopo dal rilascio della terza stagione. Fortunatamente le riprese si sono ufficialmente concluse prima dello scoppio della pandemia, quindi la data di uscita è sicura e non subirà ritardi. Dopo la quarta stagione, poi ce ne saranno altre due, dove arriverà la famosa attrice Imelda Staunton a interpretare la sovrana al posto di Olivia Colman.

Come vedere The Crown in streaming

Chi ancora non ha visto The Crown, oppure vuole rivederlo per non arrivare impreparato alla nuova stagione, può accedere al proprio profilo Netflix e cercare la serie TV. Dopo aver trovato la scheda dedicata, potrà avviare lo streaming di The Crown, decidendo se vedere tutte le puntate o solamente alcune.