The Crown 4 racconterà la storia di Lady D e il principe Carlo

La storia tra la Principessa Diana e il Principe Carlo la conosciamo tutti: è iniziata come una bella favola d’amore, ma presto ha rivelato le sue ombre, fino a concludersi con un tragico finale. Attorno a questa favola triste aleggiano ancora oggi tanti misteri, capaci di incuriosire e appassionare il pubblico. The Crown 4, in arrivo il prossimo mese su Netflix, consentirà di approfondirla e conoscere le sfumature più controverse.

La piattaforma di streaming ha infatti rivelato che la quarta stagione dello show sarà incentrata sulla figura di Lady Diana e sul suo rapporto burrascoso con il Principe Carlo e con le regole di palazzo. Sullo sfondo di una Nazione interessata da profondi mutamenti e una Regina impegnata a trovare per suo figlio una moglie appropriata, capace di mantenere la linea di successione. Dalle prime informazioni diffuse da Netflix tutti questi elementi sono chiari e ci rivelano che il quarto capitolo sarà uno dei più interessanti dell’intera saga.

The Crown 4: Emma Corrin sarà Lady Diana

I fan della serie tv sulla Famiglia Reale Inglese sono in trepida attesa: tra un mese uscirà finalmente il quarto capitolo, quello più atteso e su cui la piattaforma scommette maggiormente. Il motivo è ormai chiaro, la trama principale ruoterà attorno alla difficile storia la Principessa Diana e il Principe Carlo.

Per i due ruoli sono stati scelti due attori di enorme talento. Il principe Carlo sarà interpretato da Josh O’Connor, mentre il ruolo della principessa è stato affidato a Emma Corrin, che è perfettamente a suo agio nei panni di Lady D.

Lo dimostrano alcune fotografie diffuse in queste settimane che la ritraggono sul set. In particolare ha suscitato emozione l’immagine in cui indossa il vestito da sposa identico a quello della Principessa: sontuoso, memorabile ma allo stesso tempo un po’ fuori dagli schemi.

L’attrice in un’intervista ha rilasciato alcuni dettagli sull’interpretazione: “Io ho sempre visto Diana come un’icona ma per interpretarla mi sono concentrata sulla sua umanità, il suo mistero”.

Della Principessa del Galles verranno raccontati anche gli aspetti più privati e intimi, spesso nascosti dalla Casa Reale. Tra questi anche la bulimia: “Volevo mostrare anche quell’aspetto con grande onestà”, ha rivelato la Corrin.

L’obiettivo sarà quindi narrare in modo completo la complessa personalità di Diana Spencer e tutte le difficoltà da lei affrontate, prima tra tutte la sua storia con il Principe Carlo.

The Crown 4: la favola triste di Carlo e Diana

E’ chiaro, quindi, che non siamo davanti a una storia tutta rose e fiori, anzi. I toni del video sono ambigui, cupi e ricordano un thriller più che una storia d’amore. Le immagini sono quelle del matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana, ma la voce fuori campo è tutt’altro che rassicurante e dice:

“Ecco la materia di cui sono fatte le fiabe: un principe e una principessa il giorno del loro matrimonio. Ma le fiabe di solito finiscono a questo punto, con la semplice frase ‘Hanno vissuto per sempre felici e contenti’. Quando marito e moglie mantengono i loro voti, amandosi e amandosi l’un l’altro – condividendo gli splendori e le miserie, i risultati e le sconfitte della vita – ne vengono trasformati. La nostra fede vede il giorno del matrimonio non come il luogo di arrivo, ma il luogo in cui inizia davvero l’avventura“.

Capiamo fin da subito che il rapporto narrato, non solo sarà conflittuale, ma riguarderà proprio tutto il Regno e non solamente la coppia.

Naturalmente attorno alla loro storia, The Crown 4 mostrerà altre vicende fondamentali nella storia della Famiglia Reale Inglese e della Nazione. Nel cast, ad esempio, c’è anche Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher.

Ma ci saranno anche Marion Bailey, nel ruolo della Regina Madre, Tobias Menzies, che sarà il Principe Filippo, e anche Erin Doherty (Principessa Anna), Helena Bonhham Carter (Principessa Margaret) e Emerald Fennell che invece interpreterà Camilla Parker. Tutta la Royal Family, quindi, sarà interpretata da attori di primo livello.

Insomma, si preannuncia una quarta stagione davvero interessante: l’appuntamento è per domenica 15 novembre su Netflix.