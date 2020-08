The Crown 4: annunciato il primo trailer e la data di uscita

Un post su Twitter per annunciare l’arrivo di The Crown 4. A partire dal prossimo 15 novembre sulla piattaforma di streaming Netflix sarà disponibile l’ultima stagione di una delle serie televisive più apprezzate e premiate degli ultimi anni, con tre Golden Globe e otto Emmy all’attivo.

Nella quarta stagione la regina Elisabetta II sarà interpretata da Olivia Colman, ma ci saranno due nuove protagoniste: Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher ed Elizabeth Debicki che vestirà i panni di Lady Diana Spencer. Netflix ha anche confermato che sono previste altre due stagioni di The Crown, con la sesta che sarà quella conclusiva. Una decisione che era stata spiegata anche dal creatore e sceneggiatore Peter Morgan, che ha sottolineato in un’intervista come una sesta stagione fosse necessaria per rendere giustizia alla complessità della storia.

The Crown 4, cosa accadrà nella nuova stagione

La serie televisiva The Crown in streaming su Netflix racconta la vita della regina Elisabetta II d’Inghilterra dal Dopoguerra al nuovo millennio. Dopo le prime due stagioni, in cui la regina è stata interpretata dall’attrice Claire Foy, la stagione 3 e 4 vedono come protagonista Olivia Coleman, vincitrice dell’Oscar per “La Favorita”. Nella quarta stagione si raccontano gli eventi tra il 1977 e il 1990, in particolare entra in scena la relazione tra il principe Carlo e Lady Diana. Proprio le nozze di Carlo e Diana saranno il punto centrale della trama di questa stagione, tanto che il nuovo trailer ufficiale si conclude con Diana che da sola a Buckingham Palace cammina in abito nuziale.

The Crown 4, quando esce su Netflix

Come già anticipato, la quarta stagione di The Crown sarà disponibile su Netflix domenica 15 novembre.

Come vedere The Crown in streaming

Se volete recuperare le vecchie stagioni di The Crown potete farlo su Netflix e vederle in streaming. Per farlo, però, dovete essere abbonati alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per vedere The Crown in streaming bisogna lanciare Netflix, inserire le proprie credenziali e poi cercare la serie TV nel box dedicato. Apparirà sullo schermo il banner della serie TV e cliccandoci sopra si aprirà la scheda dedicata: selezionando la puntata partirà lo streaming.