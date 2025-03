The Perfect Couple diventa una serie antologica?

Fonte foto: Netflix

Uscita su Netflix a settembre 2024, la serie drama (ma con un tocco di thriller e dramma romantico) The Perfect Couple inizia con il misterioso ritrovamento di un cadavere che manda a monte le imminenti nozze tra Amelia e Benji, il rampollo di una ricchissima e bizzarra famiglia locale. Il titolo era stato presentato come una miniserie autoconclusiva, ma a quanto pare potrebbe andare avanti con una seconda stagione e diventare una serie tv antologica. Questa l’indiscrezione anticipata in questi giorni da Deadline, testata statunitense generalmente affidabile su questo tipo di notizie.

The Perfect Couple, le indiscrezioni sulla stagione 2

Stando alle informazioni al momento disponibili, ma non ancora confermate ufficialmente da Netflix, la seconda stagione potrebbe essere basata su un altro romanzo di Elin Hilderbrand.

La miniserie The Perfect Couple, composta da sei episodi, è infatti tratta dall’omonimo bestseller di Hilderbrand, pubblicato nel 2018. La scrittrice statunitense ha messo la firma, dal 2000 a oggi, su decine di romanzi e racconti, per lo più di genere romance.

La stagione 2 potrebbe ispirarsi al romanzo Swan Song, pubblicato nel 2024. Sempre secondo Deadline, Netflix starebbe sviluppando questo nuovo ciclo di episodi con una differente showrunner, Joanna Calo, che ha già vinto un Emmy per The Bear e ha lavorato nella serie Lo scontro. La showrunner della prima stagione è stata invece Jenna Lamia.

La trama di The Perfect Couple 2: ipotesi e anticipazioni

Se dovesse essere effettivamente basata sul romanzo Swang Song, la seconda stagione di The Perfect Couple dovrebbe avere come protagonisti Leslee e Bill Richardson, una coppia che acquista una sfarzosa residenza estiva da 22 milioni di dollari nella quale organizza feste pazzesche ed eventi lussuosi.

I due ostentano la loro ricchezza in ogni modo e portano avanti varie relazioni ambigue. Quando la loro splendida casa viene distrutta da un incendio e il loro dipendente più fidato scompare, però, l’intera comunità viene gettata nel caos.

La trama sarebbe ambientata ancora una volta sull’isola di Nantucket, Massachusetts.

The Perfect Couple diventa una serie antologica?

Una serie tv antologica, lo ricordiamo, presenta a ogni stagione un cast rinnovato e una trama diversa. Il filo rosso che tiene insieme le diverse stagioni ha di solito a che fare con il genere (thriller, sci-fi, ecc.) o con l’obiettivo generale della narrazione (ad esempio, fare satira sociale).

Nel caso di The Perfect Couple, Leslee e Bill sarebbero le “controparti” di Greer e Tag Winbury, ovvero i protagonisti della prima stagione interpretati da Nicole Kidman e Liev Schreiber.

Il rinnovo della serie The Perfect Couple

Al momento non ci sono altre informazioni sull’eventuale rinnovo di The Perfect Couple: non sappiamo nulla del possibile cast, del team di regia né dei tempi di produzione.

La prima stagione della miniserie è stata diretta dalla pluripremiata regista Susanne Bier, vincitrice di Emmy e Oscar, che ha diretto tutti e sei gli episodi. Tra i produttori esecutivi del primo ciclo di episodi, invece, c’erano Shawn Levy per 21 Laps Entertainment, Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, e Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group.

Dopo l’uscita a settembre 2024, la miniserie ha riscosso gran successo: ha debuttato al primo posto nella classifica globale di Netflix ed è rimasta tra le prime dieci posizioni per cinque settimane, totalizzando 65 milioni di visualizzazioni. In seguito all’uscita della serie, inoltre, il romanzo originale è tornato in testa alla classifica delle vendite.