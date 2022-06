The Sandman: confermata la data di uscita

I primi tentativi di realizzare un adattamento per il cinema o per la tv di Sandman, fumetto DC Comics scritto da Neil Gaiman, risalgono all’inizio degli anni Novanta. Non se ne è mai fatto nulla… fino a questo momento: la serie The Sandman ha finalmente preso forma e uscirà presto su Netflix.

A mettere la firma sul progetto seriale, che si presenta come un appassionante mix tra dramma, fiction e dark fantasy, è lo stesso Gaiman insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg. «Negli ultimi 33 anni, i personaggi di Sandman hanno respirato e vagato per la mia testa. Sono incredibilmente felice che ora, finalmente, possano uscire da lì ed accedere alla realtà», ha dichiarato Gaiman, creatore del fumetto e della serie. Dopo un tentativo fallito di realizzare un film nel 2010, nel 2019 Netflix ha acquisito da Warner Bros. i diritti del fumetto e ha messo in produzione la serie di undici episodi.

La saga a fumetti di Sandman

La serie a fumetti omonima a cui si ispira la serie The Sandman è uscita negli Stati Uniti dal 1988 al 1996 e ha ricevuto negli anni molti apprezzamenti e riconoscimenti: anche Stephen King l’ha omaggiata definendola una storia grandiosa. La rivista Entertainment Weekly, invece, l’ha inserita al 46esimo posto nella classifica delle 100 migliori opere letterarie uscite tra il 1983 e il 2008.

Il fumetto ha per protagonista il Signore del regno dei sogni (chiamato Sogno, Dream, Sandman o Morfeo), un essere antropomorfo solitario che abita in un regno magnifico e ha il compito di vegliare e regolare il sonno, i sogni e gli incubi degli esseri umani. Fa parte dei sette Eterni (esseri che regolano particolari aspetti dell’esistenza umana).

Di cosa parla la serie The Sandman

Anche la serie in arrivo su Netflix ha ovviamente per protagonista Sandman, che però è stato catturato e intrappolato durante un rituale nel 1916. Come si intuisce dal trailer della prima stagione, la storia inizia poco più di un secolo dopo questo anno: Sandman riesce a fuggire dalla sua prigione e torna nella sua dimora, che in sua assenza ha però subìto un terribile decadimento. L’obiettivo ora, dunque, è riportare ordine nel regno del Sogno, ma anche correggere gli errori che l’umanità ha commesso nel frattempo.

Chi recita in The Sandman

Tom Sturridge interpreta il protagonista, Morfeo. Gwendoline Christie è il signore dell’Inferno e Vivienne Acheampong è la guardiana fidata del Regno del Sogno. Il cast della serie tv include poi Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman e Joely Richardson.

Altri attori e attrici di The Sandman sono Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Quando esce The Sandman

L’esordio di tutti gli episodi di The Sandman su Netflix è atteso per il 5 agosto 2022.