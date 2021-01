The Umbrella Academy 3: Netflix svela i nuovi personaggi

The Umbrella Academy è pronta a tornare su Netflix con una terza stagione ricca di adrenalina e colpi di scena. La Sparrow Academy avrà un ruolo centrale nella trama e per l’occasione la piattaforma di streaming ha presentato agli abbonati i sette nuovi personaggi e li attori che li interpreteranno.

La Sparrow Academy appare alla fine della seconda stagione, cioè quando i fratelli Hargreeves ritornano nel presente dopo aver viaggiato nel tempo e aver impedito l’Apocalisse. Nell’ultima puntata si rendono conto di aver forse modificato la storia perché tornando a casa loro trovano una sorta di nuova accademia composta da nuovi supereroi. Questa è appunto la Sparrow Academy, dove troviamo anche Ben, il fratello Hargreeves che aveva sacrificato la sua vita nelle precedenti stagioni, ma che in questo universo invece è vivo e vegeto. Ciò significa che viaggiando nel tempo loro hanno creato una nuova realtà parallela dove vivono i loro “alter ego”.

The Umbrella Academy: i nuovi personaggi

La Sparrow Academy è composta da sette membri, proprio come l’Umbrella Academy. Ad ogni componente è stato assegnato un numero da parte di Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Il Numero 1 si chiama Marcus ed è interpretato dall’attore Justin Cornwell. Ha il ruolo del leader e del “capofamiglia” è infatti virtuoso, affidabile e gentile. Insomma, rappresenta ciò che Luther (interpretato da Tom Hopper e da Cameron Broudeur da giovane) il numero 1 dell’Umbrella Academy vorrebbe essere.

Il numero 2 è Ben (Justin H. Min) che il pubblico già conosce. Ma questo nuovo Ben è diverso dal fratello della Umbrella Academy venuto a mancare. Mentre il vecchio Ben era estremamente buono e altruista, quello nuovo invece è assetato di potere e determinato ad ottenere la leadership del gruppo.

Il numero 3 è Fei (Brirne Oldford) una ragazza solitaria e intelligentissima, ma soprattutto la più determinata a raggiungere gli obiettivi propri e di tutto il gruppo.

Il numero 4 è Alphonso (Jake Epstein) descritto da Netflix come l’emblema dell’ironia pungente. Lui ha attraversato tante sfide e difficoltà che hanno lasciato sul suo corpo numerose ferite.

Il numero 5 è Sloane (Genesis Rodriguez) una ragazza romantica e sentimentale. Pensa di avere una vera e propria missione, ma è limitata dalla sua famiglia. Ma un giorno vorrebbe esplorare il mondo e slegarsi dal gruppo.

Il numero 6 è Jayme (Cazzie David) una ragazza solitaria che ama nascondersi nella sua felpa col cappuccio. Silenziosa e riservata, ma se viene tirata in causa è tagliente come un coltello. Il suo unico amico è Alphonso.

Il numero 7 è Christopher, che non è interpretato da nessun attore perché, come spiega Netflix, si tratta di un “cubo dotato di poteri telecinetici dalle origini sconosciute che può congelare una stanza e suscitare terrore paralizzante”. Si tratta di una specie di oracolo che svolge la funzione di mediatore tra i membri della famiglia ma anche esperto consigliere di ogni singolo membro. Proprio per il suo ruolo fondamentale viene trattato come parte della famiglia.

The Umbrella Academy 3: uscita

Questi erano i sette nuovi personaggi di The Umbrella Academy 3, che uscirà probabilmente l’anno prossimo. La produzione inizierà a febbraio a Toronto e includerà anche il cast già noto.

Verrà trasmessa da Netflix dove attualmente è possibile guardare la prima e seconda stagione.