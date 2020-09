The Walking dead: la stagione 11 sarà l'ultima

The Walking Dead si prepara a ritornare sugli schermi per la sua undicesima ed ultima stagione. Proprio così, la serie – che sembrava non dover finire mai – volge al termine e chiude un cerchio iniziato nel 2010, ben dieci anni fa.

Molti utenti avevano già abbandonato il titolo, soprattutto dopo l’arrivo di Negan e altri personaggi secondari, tuttavia un folto gruppo di fan ha continuato a seguirla fino ad oggi e attende con impazienza l’adattamento cinematografico. Nel frattempo, l’annuncio legato alla conclusione della serie tv arriva del tutto inaspettato ed è stato dato dalla rete americana AMC. Il prossimo mese andrà in onda uno degli ultimi episodi della decima stagione, terminata in ritardo a causa della pausa alle riprese imposta dal Covid-19. Quando vedremo quindi gli ultimi episodi e cosa ci aspetta? Una cosa è sicura: termina la serie ma non si ferma il franchise.

The Walking Dead 11: cosa sappiamo finora?

Come accennato, in Italia il pubblico è ancora impegnato nella visione della decima stagione: il 5 ottobre sarà possibile guardare il sedicesimo episodio su Fox oppure in streaming su NOW TV. Anche questa serie tv è stata rallentata a causa della pandemia, perciò dovremo attendere poi almeno un mese per poter guardare gli episodi successivi. Nel 2021 sarà messa in onda tutta la decima stagione, si passerà poi a quella successiva.

The Walking Dead 11 dovrebbe essere formata da ben 24 episodi che andranno in onda in due parti, una nel 2021 e l’altra nel 2022. Lo showrunner e responsabile dei contenuti Scott M. Gimple.

Gimple ha commentato il successo della serie tv, parlando nostalgicamente degli anni trascorsi a stretto contato con la storia, con il cast e tutta la squadra di lavoro ma anche dei progetti per il futuro: “Sono passati 10 anni; ce ne aspettano altri due e storie e storie da raccontare oltre a questa. Abbiamo ancora un sacco di storie emozionanti da raccontare in TWD e, poi, questa fine sarà l’inizio di altri Walking Dead: storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuove première. L’evoluzione è alle porte. The Walking Dead vive“.

Insomma, c’è un intero immaginario su cui lavorare e sicuramente la produzione non si farà scappare il suo potenziale. Ma ritorniamo alla stagione finale: di cosa parlerà?

The Walking Dead: anticipazioni sulla trama

Le vicende legate agli episodi finali sono ancora avvolte nel mistero. Inoltre, prendere come riferimento l’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard a cui la serie è ispirata, potrebbe essere inutile: in più occasioni la trama si è allontanata da quella originale.

Probabilmente la nuova stagione sarà incentrata sul ritorno di Maggie Greene (interpretata da Lauren Cohan) e l’eventuale incontro con Michonne (Danai Gurira) a cui aveva dato un addio temporaneo.

Insomma, non rimane che attendere ulteriori notizie legate al titolo e nel frattempo attendere i diversi spin-off in programma. Tra questi spicca The Walking Dead: World Beyond previsto in streaming su Amazon Prime Video dal 5 ottobre.