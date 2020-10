The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off su Prime Video

Arriva lo spin-off della saga sugli zombie più famosa degli ultimi anni. Si chiama “The Walking Dead: World Beyond” e dal 2 ottobre è disponibile su Amazon Prime Video, la famosa piattaforma del marketplace americano dedicata a tutti gli abbonati del servizio Prime.

La serie tv esce in contemporanea negli Stati Uniti e tanti altri Paesi del mondo, per la felicità dei numerosi fan sparsi su tutto il pianeta. Si tratta del secondo spin-off della serie tv, che a sua volta è l’adattamento della famosa raccolta di fumetti scritta da Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Lo show promette bene anche grazie ai creatori, Scott M. Gimple e Matt Negrete, che hanno collaborato alla nascita del fenomeno The Walking Dead fin dagli inizi. La storia sarà narrata in 10 episodi e parlerà della nuova generazione di personaggi vissuti nel mondo distrutto post-apocalittico.

The Walking Dead: World Beyond – la trama

La serie tv è ambientata 10 anni dopo l’apocalisse zombie che ha caratterizzato la serie principale di The Walking Dead. Siamo in Nebraska, dove due ragazze che cercano di sopravvivere in un mondo distrutto e abitato da creature infernali.

Lo show infatti si focalizza su la prima generazione degli abitanti cresciuti dopo la terribile apocalisse, che abbiamo già conosciuto grazie a The Walking Dead e l’altro contenuto legato alla saga, ovvero Fear The Walking Dead. In questo clima di distruzione si creano le fazioni: alcuni diventano eroi, altri invece sceglieranno di stare dalla parte dei cattivi.

The Walking Dead: World Beyond – il cast

Nel cast troviamo tanti volti nuovi: Aliyah Royale interpreta Iris, mentre Annet Mahendru è Huck. Accanto a loro impareremo a conoscere anche Hope, che è interpretato da Alexa Mansour, mentre il ruolo di Elon è stato affidato a Nicolas Cantu. Accanto a loro anche un attore di origini italiane, Nico Tortorella, nel ruolo di Felix.

Al cast si uniscono Julia Ormond (Elizabeth) Natalie Gold (Lyla) e Al Calderon (Barca). Come tutte le altre serie, anche questa è corale, quindi troveremo nel cast davvero tanti attori e personaggi, che a loro volta regaleranno spunti per la creazione di altri spin-off.

Dove vedere The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead: World Beyond è già disponibile su Amazon Prime Video, il servizio di video streaming dedicato a tutti gli abbonati di Amazon Prime. Quindi basta sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione diversi vantaggi, tra cui anche la visione di film e serie tv in streaming.

La piattaforma è supportata da smart tv oppure si può guardare sulla Tv collegando la console di video-gaming. Inoltre, basta accedere al browser web, inserire le credenziali sulla pagina principale di Amazon e accedere a Prime. Il servizio funziona in modo simile ad altre piattaforme, come Netflix e Disney +.

Non dimentichiamo poi che è ancora disponibile la decima stagione di The Walking Dead su Sky e a tal proposito alcuni giorni fa è stata confermata anche la stagione 11 con cui si concluderà la saga principale.