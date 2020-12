The Winx Saga, su Netflix la serie live action ispirata al cartone animato

Il Magico Mondo delle Winx è la serie animata italiana, creata da Iginio Straffi e andata in onda dal 2004 al 2014. Ha accompagnato le bambine e i bambini per ben 10 anni, coinvolgendoli in numerose avventure. La buona notizia è che ora sono pronte a ritornare sul piccolo schermo, in una veste davvero originale.

Le vedremo infatti in carne ed ossa (cioè non sotto forma di cartone animato) all’interno di una serie tv che andrà in onda su Netflix a partire dal 22 gennaio 2021. Il titolo è Fate: The Winx Saga e si concentrerà sempre su di loro, le famose cinque fate che frequentano Alfea, la prestigiosa scuola di magia di Oltre Mondo, e che si scontrano quotidianamente con strane creature che minacciano il Pianeta e la loro esistenza. La piattaforma di streaming, quindi, accoglie una sfida importante, quella di rinnovare una delle serie animate più famose di sempre. La notizia ha già fatto il giro del mondo e ha incuriosito numerosi appassionati di live action e fantasy. La piattaforma non deluderà le aspettative proponendo un prodotto adatto sia ad un pubblico giovane che ad uno più adulto.

Fate: The Winx Saga: cosa sappiamo della nuova serie Netflix

Il 2021 si aprirà all’insegna dell’incontro tra novità e nostalgia, da una parte una live action all’avanguardia, dall’altra tanti ricordi legati alla vecchia serie animata.

La serie tv sulle magiche Winx sarà composta da sei puntate e prodotta da Archery Pictures in collaborazione con lo studio marchigiano Rainbow, che si è occupato anche della produzione del cartone animato. Lo showrunner invece sarà Brian Young, che ha già lavorato alla rinomata serie teen sui vampiri The Vampire Diares.

Le protagoniste sono sempre loro, Bloom, Stella, Aisha, Musa e Terra (che nel cartone si chiamava invece Flora). Le cinque fate saranno coinvolte in una serie di avventure legate alle questioni tipiche degli adolescenti. Inoltre, dovranno scontrarsi con strane creature che minacciano la loro vita e tutto il Pianeta.

Fate: The Winx Saga: il cast

Non si conosce ancora quanto delle “vecchie” Winx ci sarà nel nuovo show ma c’è un elemento che salta subito all’occhio, ovvero la presenza di un cast composto da cinque giovani e brillanti attrici.

La protagonista Bloom sarà interpretata da Abigail Cowen, mentre l’attrice Hannah van der Westhuysen vestirà i panni di Stella.

Precious Mustapha interpreterà Aisha, mentre il ruolo di Musa sarà affidato a Elisha Applebaum. Infine, il personaggio di Flora, che nella serie tv si chiamerà Terra, sarà interpretato da Eliot Salt.

Non si sanno ancora ulteriori dettagli sulle nuove puntate, ma se il progetto avrà successo verrà sicuramente confermato per una seconda stagione. Nell’attesa è possibile guardare su Netflix gli show del genere teen drama.