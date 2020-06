The Witcher 2, le novità della nuova stagione disponibile su Netflix

The Witcher ha debuttato su Netflix alla fine del 2019 e subito ha fatto registrare numeri da record: è stata vista oltre 70 milioni di volte e anche in Italia ha riscosso un ottimo successo. La serie TV si basa sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è nato anche l’omonimo videogame.

Con il successo ottenuto, The Witcher è stata logicamente confermata per una seconda stagione che dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021. Le riprese sono state bloccate a causa dello scoppio della pandemia e si dovrebbe ricominciare a girare per il mese di agosto. In questo periodo, per tenere alta l’attenzione, gli sceneggiatori, i registi e gli attori hanno fatto trapelare anticipazioni sulla trama di The Witcher 2. La serie TV verrà rilasciata sempre su Netflix e sarà disponibile per tutti gli abbonati.

Le anticipazioni di The Witcher 2

Gli sceneggiatori hanno le idee ben chiare su come proseguirà la seconda stagione di The Witcher. Al centro ci sarà il rapporto tra Geralt, Ciri e Vesemir. Ma non solo. Ci sarà un’evoluzione (che a molti appassionati non piacerà) anche nel rapporto tra Geralt e Yennifer. Geralt di Rivia avrà sempre più difficoltà nel gestire il suo ruolo di Witcher con la vita reale, rapporto che lo porterà a scelte difficili e complicate.

Una delle domande a cui la seconda stagione di The Witcher cercherà di dare una risposta è come cambierà la vita di Geralt dopo l’incontro con sua figlia Vesemir. Un cambiamento da ambo le parti e che porterà il Witcher a svolgere il lavoro del padre.

Quando esce la seconda stagione di The Witcher

L’esplosione della pandemia ha posticipato le riprese di The Witcher 2. Se non ci saranno nuovi ritardi, le riprese cominceranno ad agosto e l’obiettivo è rilasciare la nuova stagione tra la fine del 2020 (complicato) e i primi mesi del 2021.

Come rivedere la prima stagione di The Witcher in streaming

In attesa dell’uscita di The Witcher 2, è possibile recuperare le puntate della prima stagione su Netflix. Per farlo, però, è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma. Per guardare The Witcher in streaming bisogna aprire l’app di Netflix, inserire le proprie credenziali e poi premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà una finestra con tutte le puntate della stagione 1 e basterà cliccare sull’icona “Play” per far partire la riproduzione.

Ricordiamo che Netflix può essere visto su smartphone, tablet, computer, smart TV, console e anche dongle da collegare al televisore.