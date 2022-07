TicWatch 3 Pro, lo smartwatch costa la metà: offerta top su Amazon

Se credete che, ormai, gli smartwatch siano (per caratteristiche e funzionalità) uno la copia dell’altro è perché, probabilmente, non avete mai sentito parlare del TicWatch 3 Pro. Lo smartwatch cinese top di gamma presenta caratteristiche tecniche esclusive capaci di migliorarne funzionamento e durabilità.

Il TicWatch 3 Pro di Mobvoi, oggi disponibile a prezzo stracciato grazie a una delle offerte top di Amazon, adotta un peculiare doppio schermo che consente di avere sempre sott’occhio le informazioni di maggior rilievo ed estendere la durata della batteria. Lo smartwatch top di gamma cinese è così capace di funzionare anche per 45 giorni senza che ci sia bisogno di ricaricarlo.

TicWatch 3 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ciò che differenzia il TickWatch 3 Pro dagli altri smartwatch oggi in commercio è la presenza di un doppio display all’interno della cassa in acciaio inossidabile da 45 millimetri. A voler essere del tutto precisi, però, non si tratta di un vero e proprio doppio schermo, quanto piuttosto di una sorta di "panino". Il pannello AMOLED da 1,41 pollici presenta infatti due strati: uno a colori e uno a tonalità di grigi. Il primo si attiva quando utilizziamo l’orologio smart e le sue funzionalità; il secondo, invece, è stato pensato per mostrare informazioni quali l’orario, i passi compiuti e così via.

Questo stratagemma ha consentito ai tecnici cinesi di estendere notevolmente la durata della batteria da 577 mAh. Secondo le informazioni diffuse dal produttore Mobvoi, il TicWatch 3 PRO con GPS ha un’autonomia di 3 giorni in modalità Smart, mentre scegliendo la modalità Essenziale Migliorata sarà possibile usare l’orologio fino a 45 giorni senza che ci sia bisogno di ricaricarlo.

Non mancano ovviamente funzionalità avanzate di monitoraggio dell’attività fisica e dei valori di salute del corpo. Il sensore di frequenza cardiaca di ultima generazione assicura il monitoraggio continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) del ritmo del cuore, mentre il sensore SpO2 monitora il livello di ossigenazione del sangue (il saturimetro, tanto per intendersi). I vari sensori di movimento e il GPS, invece, consentono di monitorare in maniera automatica oltre 100 attività sportive con un livello di precisione estremamente elevato.

Grazie all’ultima versione di Wear OS (sistema operativo derivato da Android e pensato per i dispositivi indossabili) sarà poi possibile installare sul TicWatch 3 Pro decine e decine di app di ogni genere. Sincronizzando l’orologio con lo smartphone, ad esempio, sarà possibile ricevere e rispondere a messaggi e chiamate senza che ci sia bisogno di tirare il telefonino fuori dalle tasche.

TicWatch 3 Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smartwatch top di gamma cinese può essere acquistato su Amazon al prezzo più basso di sempre. Grazie allo sconto del 52% sul listino, il TicWatch 3 Pro GPS costa 148,99 euro. Per approfittare dell’offerta, però, è necessario che l’utente attivi il coupon da 151 euro prima di aggiungere il TicWatch 3 Pro al carrello. In caso contrario, l’acquisto avverrà a prezzo pieno.

Mobvoi TicWatch 3 Pro con GPS, con doppio display e batteria a lunga durata