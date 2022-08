TicWatch C2 Plus: lo smartwatch con WearOS crolla di prezzo

Il panorama degli smartwatch, a differenza di quello degli smartphone, è estremamente frammentato: decine di produttori, che usano sistemi operativi proprietari e offrono esperienze d’uso molto diverse tra di loro. L’alternativa, a dire il vero, ci sarebbe: WearOS, il sistema operativo creato da Google e che dovrebbe diventare, nelle intenzioni di Big G, l’Android degli orologi smart. Ma WearOS ha bisogno di hardware potente e, di conseguenza, gli smartwatch che lo usano costano un bel po’. Per questo, oggi, spicca l’offerta su TicWatch C2: dispositivo ricco di funzionalità smart per il controllo della salute, l’indossabile di Mobvoi ha tra le sue carte vincenti il sistema operativo di Google e, al momento, è in forte sconto su Amazon.

Dotato di tecnologie all’avanguardia, tutte gestite ‎da Wear OS del colosso di Mountain View, il TicWatch C2 è uno smartwatch che non passa inosservato grazie al suo design e ai materiali con cui è costruito. Resistente all’acqua e alla polvere, l’indossabile è anche molto robusto grazie alla cassa frontale in acciaio. Inoltre, il TicWatch C2 è compatibile con l’assistente vocale di Google e con i dispositivi mobili di Apple e Android. Per tutti questi motivi, lo sconto che oggi gli dedica Amazon (e che fa crollare il prezzo) è da tenere in seria considerazione.

TicWatch C2 Plus – Smartwatch da 1,3 pollici – Sistema operativo Google WearOS

TicWatch C2 Plus: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch ha uno schermo da 1,3 pollici AMOLED con risoluzione 360×360 pixel e la cassa in acciaio inossidabile. Il chip a bordo è un Qualcomm Snapdragon Wear 2100 con 1 GB di RAM e la batteria da 400 mAh assicura sino a 2 giorni di durata.

Compatibile con iPhone e Android, l’orologio permette di scaricare a bordo app standard e usate tutti i giorni, come Google Fit, Strave, Runkeeper, Google Map, Spotify e Facebook Messenger. L’Assistente Google, inoltre, permette di attivare l’orologio con la voce.

Certificato IP68 che ne garantisce l’impermeabilità, il TicWatch C2 Plus conta anche sulla tecnologia NFC, che permette di pagare senza portafoglio e telefono. Inoltre, grazie al sistema operativo Wear Os, è possibile usare lo stesso Google Pay dello smartphone. I cinturini a disposizione nella confezione in offerta sono due: uno in pelle e uno in silicone. Il GPS è integrato.

TicWatch C2 Plus: l’offerta di Amazon

Grazie ad una promozione molto interessante, acquistare il TicWatch C2 Plus in versione nera in queste ore è più conveniente. Se infatti il costo di listino è di 104 euro, la promozione di oggi lo rende disponibile a 89 euro (-15%, – 15 euro).

Si tratta del prezzo minimo storico su Amazon per questo smartwatch. Il device indossabile viene spedito e venduto dal noto e-commerce, la consegna è velocissima e per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.