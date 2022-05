TicWatch C2+ in offerta al minimo storico: è da acquistare subito

In uno smartwatch la differenza la fanno le funzionalità offerte agli utenti. Sotto il punto della scheda tecnica oramai sono tutti molto simili e a cambiare è solitamente la grandezza dello schermo o il sistema operativo che troviamo all’interno. Ma il vero punto forte di un orologio smart sono le funzioni che offre, sia per quanto riguarda salute&sport, sia per quanto riguarda la produttività. Oramai la maggior parte degli smartwatch si collega con il cellulare e mostra sullo schermo le notifiche e le chiamate in entrata.

Altra cosa che fa la differenza nella scelta di un orologio è il prezzo: se due modelli sono simili tra di loro si predilige quello che costa di meno e che è in maggior sconto. Come ad esempio il TicWatch C2+, orologio smart dell’azienda cinese che oggi troviamo in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il wearable è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 136,49€, ben il 35% in meno rispetto a quello consigliato. Si tratta di uno smartwatch con funzioni molto avanzate e che ci permette di tenere sempre sotto controllo i nostri parametri vitali e i dati dell’attività fisica. Inoltre, utilizza WearOS, il sistema operativo di Google per i wearable, che mette a disposizione un quantitativo di applicazioni molto elevato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul TicWatch C2+.

TicWatch C2+: la scheda tecnica e le funzionalità

Sono oramai un paio di anni che TicWatch si è fatta conoscere sul mercato italiano grazie ai suoi orologi smart. E il TicWatch C2+ segue il solco tracciato negli ultimi anni. Lo smartwatch ha un design che ricorda molto quello degli orologi analogici, con uno schermo circolare e una cassa in alluminio. Il display, però, è touch e il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità scegliendo uno dei tanti presenti sul dispositivo.

Il cuore dell’orologio sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che guidano il sistema TicMotion, dedicato alla cura della propria salute e al monitoraggio dell’attività fisica. Come tutti gli smartwatch, anche il TicWatch C2+ ha funzionalità avanzate per tenere sotto controllo la salute, con il dato della frequenza cardiaca disponibile in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. Per quanto riguarda la parte sportiva, sono tantissimi gli allenamenti supportati e tutti i dati possono essere analizzati per capire come migliorare.

L’orologio monta il sistema operativo WearOS di Google. Oltre a ricevere un supporto continuo dagli ingegneri di Mountain View, il sistema operativo offre tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle della suite Google. Per questo motivo troviamo Google Assistente con il quale poter controllare anche la smart home.

Lo smartwatch è anche un valido compagno nella vita di tutti i giorni. Collegandolo con lo smartphone è possibile ricevere sull’orologio le notifiche degli appuntamenti, le chiamate in entrata e i messaggi. Lo smartwatch ha ricevuto anche la certificazione IP67 che ne garantisce la resistenza da acqua e polvere

TicWatch C2+ in offerta: prezzo e sconto

Il TicWAtch C2+ è disponibile in questi giorni su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre, grazie al crollo improvviso del prezzo. Lo si può acquistare a un prezzo di 136,49€, ben il 35% in meno rispetto a quello precedente. Approfittando oggi della promozione si risparmiano più di 70€, una cifra niente male per uno smartphone lowcost. Il wearable viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce.

TicWatch C2+