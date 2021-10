TicWatch E3: lo smartwatch premium scende ancora di prezzo

TicWatch, brand appartenente all’azienda cinese Mobvoi fondata nel 2012 da un ingegnere ex Google, continua a proporre una gamma di smartwatch di ottimo livello, da molti considerati tra i migliori orologi smart dotati di Wear OS, sistema operativo di Big G destinato ai wearable (per la precisione a smartwatch e smartband).

L’ultimo modello di orologio intelligente di Mobvoi, il TicWatch Pro 3 Ultra, è arrivato neanche due settimane fa con caratteristiche di alta gamma e un design quasi “rugged“. Con l’arrivo di questo modello, adesso, assistiamo a nuovi ritocchi di prezzo (verso il basso, per fortuna) per i modelli inferiori come il famoso e apprezzatissimo TicWatch E3. Si tratta del modello medio tra gli smartwatch di Mobvoi, con caratteristiche tecniche però molto simili rispetto al modello premium Pro 3, dal quale differisce quasi solo per i materiali meno pregiati. Ecco quanto costa, adesso TicWatch E3 e perché vale la pena comprarlo.

TicWatch E3: caratteristiche tecniche

TicWatch E3 è uno smartwatch basato su piattaforma Qualcomm Wear 4100 e sistema operativo Google Wear OS, dotato di 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Una dotazione hardware più che sufficiente per offrire buone prestazioni e una piattaforma che permette di trovare molte app compatibili.

Lo schermo è un AMOLED da 1,3 pollici, 360×360 pixel (391 punti per pollice). La cassa è da 44×47 millimetri, quindi non è piccolissimo ma non sembra enorme neanche se indossato da una donna o da chi ha un polso molto sottile. Ha anche vinto il MUSE Design Awards 2021, quindi di certo brutto non è.

Completa la dotazione di connessioni e sensori presenti su questo modello di smartwatc: Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 e, NFC per i pagamenti contactless, GPS, accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca HD PPG, sensore SpO2 per la saturazione di ossigeno nel sangue, sensore di contatto con il corpo a bassa latenza.

Quanto basta per monitorare lo sport (anche in acqua: è IP68) anche senza portarsi dietro il cellulare, grazie a più di 20 programmi di allenamento professionali e monitoraggio proattivo del movimento TicMotion. Il tutto in soli 32 grammi di peso (cinturino escluso), con una batteria di discreta capacità e un’app molto ben fatta e costantemente aggiornata.

TicWatch E3: quanto costa adesso

TicWatch E3 è stato lanciato sul mercato internazionale a giugno 2021, con un prezzo che sfiorava in alcuni Paesi i 220 euro al cambio attuale. In Italia è arrivato già con una riduzione di prezzo, a 199,99 euro. Un ottimo prezzo, viste le caratteristiche tecniche da fascia superiore.

Ora, con l’arrivo del top di gamma TicWatch Pro 3 Ultra il modello E3 subisce un fisiologico, ma graditissimo, calo di prezzo: su Amazon TicWatch E3 costa adesso 170 euro (-29,99 euro, -15%). Un motivo in più per comprarlo e portarsi a casa uno dei migliori smartwatch Wear OS attualmente in circolazione.

Smartwatch TicWatch E3 – Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform – Sistema operativo Google Weat OS