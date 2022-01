TicWatch E3 al minimo storico: l’offerta top di oggi

In questo inizio di 2022 Amazon ci sta offrendo grandi offerte su molti smartwatch interessanti. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato dell’Oppo Watch, dello Xiaomi Mi Watch Lite e anche dell’Apple Watch 7 da 41mm che ha raggiunto un nuovo minimo storico. Oggi è il turno del TicWatch E3, altro smartwatch top di gamma in offerta sulla piattaforma di e-commerce al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi 9 gennaio 2022 lo paghi 160€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

TicWatch, come si può intuire dal nome, è un’azienda che fin dall’inizio ha puntato tutto sugli orologi intelligenti. E con il passare degli anni è riuscita a costruirsi la propria nicchia di mercato e a farsi apprezzare per ottimi prodotti a prezzi tutto sommato competitivi. Il TicWatch E3 è a tutti gli effetti uno smartwatch top di gamma che offre quanto di meglio è presente sul mercato. Ottimo processore, schermo ampio e che può essere personalizzato con decine di quadranti differenti, modalità di allenamento professionali e una batteria che può durare anche una settimana impostando il risparmio energetico. L’offerta è molto interessante, ma bisogna essere veloci nell’approfittarne.

TicWatch E3: le caratteristiche tecniche

Il TicWatch E3 è uno smartwatch pensato sia per la vita di tutti i giorni sia per l’attività fisica. Il design elegante lo rende perfetto da indossare in ogni occasione, mentre la potenza dei due processori presenti sotto la scocca lo rende il compagno ideale per l’allenamento all’aperto e al chiuso. Vediamo nello specifico la scheda tecnica del TicWatch E3.

Il display è di forma circolare e ha una diagonale da 1,3”, con vetro curvo 2.5D che assicura che i bordi siano lisci. La cassa è in policarbonato il che rendo lo smartwatch super leggero: solo 32 grammi. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze grazie alle tante watch faces disponibili. Sotto la cassa trova posto il processore Snapdragon Wear 4100 coadiuvato dal Mobvoi dual processor system, che assicurano ottime prestazioni, applicazioni fluide e una buona autonomia.

Il vero punto forte dello smartwatch sono le tante funzionalità e le applicazioni disponibili, grazie alla presenza del sistema operativo Wear OS di Google. Partiamo dal monitoraggio della salute: il battito cardiaco può essere controllato in ogni momento, 24 ore su 24, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per rilassarsi dopo una giornata particolarmente pesante.

Sul fronte degli allenamenti, avere TicWatch E3 al polso è come avere sempre con sé un personal trainer. Per i fanatici dello sport è disponibile un allenamento quotidiano a intervalli ad alta intensità di 30 minuti che permette di migliorare la propria resistenza e il fiato. Le attività supportate sono più di 20 tra cui nuoto (è impermeabile), pattinaggio su ghiaccio e pilates. L’orologio registra qualsiasi tipo di dato dal proprio allenamento, comprese le calorie bruciate e il V02 massimo. Il GPS è integrato e grazie alla presenza di Google Maps è possibile tenere traccia del percorso fatto.

La presenza del sistema Wear OS è un valore aggiunto: si accede immediatamente all’ecosistema Google, tra cui l’assistente vocale, così da poter controllare la propria smart home direttamente dall’orologio. La batteria permette di utilizzare lo smartwatch per qualche giorno senza troppi problemi e nel caso in cui abbiamo bisogno di una carica extra, possiamo attivare il risparmio energetico.

TicWatch E3 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartwatch affidabile, con componenti di ottima qualità, il TicWatch E3 è quello che fa per voi. E oggi è anche in offerta su Amazon a 160€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Comprandolo adesso di risparmiano 40€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 32€ al mese, con il servizio messo a disposizione da Amazon. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce.

TicWatch E3