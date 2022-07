TicWatch GTX, lo smartwatch lowcost oggi costa pochissimo

Per acquistare un nuovo smartwatch che sia funzionale e semplice da utilizzare non è sempre necessario spendere delle cifre folli. Spesso basta aspettare il momento giusto e l’offerta giusta. Come ad esempio la promozione che oggi troviamo sul TicWatch GTX, smartwatch lowcost che oggi costa veramente pochissimo. Grazie al super sconto del 59% lo si paga solamente 24,75€. Un vero affare per tutti coloro che vogliono un nuovo orologio senza spendere delle grosse cifre.

E se vi state chiedendo se lo smartwatch sia valido, la risposta è sì. Oltre al fatto che è prodotto da un’azienda affidabile come TicWatch, ha anche tutte le funzioni che si richiedono a un dispositivo di questa fascia di prezzo. Uno schermo grande e con dei bei colori, funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica (in totale gli sport disponibili sono quattordici), una batteria che dura più di una settimana ed è anche impermeabile. Chiedere di più a un wearable che costa meno di 25€ è davvero difficile. Come normale che sia, il TicWatch GTX è molto richiesto in queste ore e bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione.

TicWatch GTX: le funzionalità

Essenziale. Questo l’aggettivo utilizzato da TicWatch per lanciare il suo smartwatch lowcost TicWatch GTX. E l’aggettivo rispecchia a pieno l’orologio. Essenziale, però, non vuol dire di bassa qualità. Anzi, tutt’altro: questo smartwatch è un vero gioiellino comparato al prezzo.

Il design rispecchia quello dei classici orologi analogici: quadrante circolare e abbastanza grande da mostrare tutti i dati più importanti, dai passi effettuati fino alle calorie bruciate. Il quadrante può essere anche personalizzato scegliendo una delle watch faces disponibili o in alternativa si può scattare una foto con lo smartphone, caricarla sull’app associata all’orologio e impostarla come sfondo. Funzionalità che sicuramente fa piacere agli amanti delle personalizzazioni.

Passando, invece, al lato dell’attività fisica, il TicWatch GTX offre 14 modalità di allenamento, tra cui corsa all’aperto, ciclismo, ginnastica a corpo libero, yoga, calcio, basket e anche il nuoto, essendo impermeabile fino a 50 metri (certificazione IP68). Molto utili anche le funzioni dedicate al monitoraggio della salute. I sensori montati sull’orologio permettono di tenere sotto controllo il battito cardiaco (h24) e il riposo notturno, con un report quotidiano che ti mostra le varie fasi del sonno.

Lo smartwatch può essere collegato tramite Bluetooth anche allo smartphone in modo da ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata in tempo reale. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 10 giorni con un utilizzo normale.

TicWatch GTX in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo in offerta il TicWatch GTX a un prezzo di 24,75€, con uno sconto di ben il 59% rispetto al prezzo di listino. Lo si paga molto meno della metà e per lo smartwatch si tratta anche del miglior prezzo web e del più basso mai fatto registrare su Amazon. Solo per questi motivi sarebbe da prendere al volo. Inoltre, viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della spedizione veloce riservata ai clienti Prime. Per il reso ci sono i classici trenta giorni di tempo.

