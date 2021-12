TicWatch Pro 3: a questo prezzo è imbattibile

Non è più giovanissimo, ma è ancora in grado di competere con i prodotti di ultima generazione grazie ad un progetto azzeccatissimo: stiamo parlando di Mobvoi TicWatch Pro 3, quello che per tutto il 2020 e 2021 è stato considerato uno dei migliori smartwatch con sistema operativo Google Wear OS. E’ ancora tra i migliori? Sì, anche perché oggi si compra a prezzo scontatissimo.

Il TicWatch Pro 3 è un orologio dal design abbastanza deciso, orientato ad un pubblico maschile, ed è di generose dimensioni con il suo display da 1,4 pollici che, in realtà, contiene due schermi e non uno solo: un primo schermo, sotto, che è quello principale e che si vede quando lo smartwatch è acceso e funzionante e un secondo schermo, trasparente posizionato sopra il primo, che mostra solo le informazioni principali. Questa soluzione permette di attivare molto meno l’orologio e il risultato è un’ottima durata della batteria. Quando i prodotti sono fatti bene funzionano, e il TicWatch Pro 3 è fatto molto bene.

TicWatch Pro 3: caratteristiche tecniche

Il cuore di TicWatch Pro 3 è la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, con 1 GB di RAM e 8 GB di ROM. Il sistema operativo Wear OS di Google la gestisce al meglio e offre la compatibilità con decine di app di terze parti.

TicWatch Pro 3, come già accennato, è dotato di un doppio schermo: quello inferiore è di tipo AMOLED e serve per mostrare le informazioni, usare le app e attivare l’assistente Google (con uno swipe verso destra). Il secondo schermo è di tipo LCD retroilluminato, quindi si vede bene anche sotto il sole o se c’è poca luce, e mostra solo le informazioni base.

Questo secondo schermo è l’unico che si attiva quando il TicWatch Pro 3 è in “Essential Mode“, una sorta di modalità “minimal" che serve a risparmiare al massimo la batteria: in essential mode l’autonomia raggiunge i 45 giorni, con il display principale attivato si arriva a tre giorni veri.

Buona, infine, la dotazione di sensori: battito cardiaco, contapassi, microfono, sensore dell’ossigeno nel sangue (Sp02).

TicWatch Pro 3: l’offerta Amazon

Se TicWatch Pro 3 è stato a lungo considerato uno dei migliori (se non il migliore) orologio smart con Wear OS adesso sapete perché: è ben fatto e funziona molto bene.

Il prezzo di listino, però, non è bassissimo: 299,99 euro per la versione Bluetooth, 359,99 euro per quella LTE. Ma oggi TicWatch Pro 3 è disponibile su Amazon a un prezzo molto inferiore: 209 euro in versione BT (-90 euro, -30%) e 251,99 euro in versione LTE (-108 euro, -30%). Entrambe le versioni di questo smartwatch, infine, riceveranno l’aggiornamento a Google Wear 3: una ragione in più per comprarli subito.

Smartwatch TicWatch Pro 3 – Versione Bluetooth

Smartwatch TicWatch Pro 3 – Versione LTE