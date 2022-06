TicWatch Pro 3, il prezzo sprofonda e tocca un nuovo minimo storico

Non tutti gli smartwatch sono uguali: alcuni si differenziano dagli altri per le loro caratteristiche e per le funzionalità offerte. E uno di questi smartwatch unici è sicuramente il TicWatch Pro 3 LTE, che definire top di gamma è riduttivo. Ha veramente una scheda tecnica sui generis con caratteristiche troviamo solo in questo dispositivo. La notizia più importante, però, riguarda il prezzo: oggi lo troviamo in super offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 35% che fa risparmiare più di 120€ su quello di listino.

Cosa ha di così particolare il TicWatch Pro 3 LTE? Il doppio schermo. L’orologio smart, infatti, ha uno schermo con tecnologia Dual Display che sovrappone uno schermo a basso consumo energetico a un display AMOLED. In questo modo è possibile far durare il più a lungo possibile la batteria, soprattutto quando si è fuori casa e non lo si può ricaricare. A gestire il tutto troviamo il sistema operativo WearOS di Google che, oltre a ricevere aggiornamenti molto frequentemente, offre anche tantissime applicazioni, soprattutto in ambito salute e attività fisica. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

TicWatch Pro 3 LTE: scheda tecnica e funzionalità

Il TicWatch Pro 3 è un vero smartwatch top di gamma. Anzi va anche oltre questo livello e si differenzia da tutti gli altri dispositivi per le funzionalità che offre.

Partiamo da una delle caratteristiche uniche dell’orologio smart: lo schermo. Lo smartwatch ha un doppio display: la tecnologia Dual Display sovrappone uno schermo a basso consumo energetico a un display AMOLED da 1,4". Lo schermo a basso consumo energetico offre le informazioni principali: orario, battito cardiaco, passi effettuati, mentre il display Retina è a colori e permette anche di personalizzare il quadrante scegliendo una delle watch faces a disposizione. Il TicWatch Pro 3 LTE ha anche un design classico e lo si può utilizzare nella vita di tutti i giorni con qualsiasi outfit.

Sul wearable troviamo anche il potente chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 che, oltre a offrire prestazioni migliori, ottimizza anche il consumo di energia. A bordo troviamo il sistema operativo Wear OS con tutte le app della suite Google, compreso Google Fit e Google Maps. Ottime anche le funzionalità dedicate allo sport e al monitoraggio della salute. Ci sono oltre 100 allenamenti disponibili, tra cui basket, nuoto (è impermeabile con certificazione IP68), corsa e camminata all’aperto e al chiuso, ciclismo e skate.

Per quanto riguarda la salute c’è un sensore di ultima generazione che monitora costantemente il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Anche il riposo viene tenuto sotto controllo e lo smartwatch fornisce un report completo con tutti i dati sul sonno. Infine, chiudiamo con la funzionalità che dà il nome all’orologio: la connettività. Lo smartwatch può connettersi alla rete e anche effettuare chiamate, ma il servizio funziona solo per i clienti Vodafone.

TicWatch Pro 3 LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se stavate aspettando il giorno giusto per acquistare il vostro nuovo smartwatch, oggi c’è una super offerta ad aspettarvi su Amazon. Sul sito di e-commerce è disponibile il TicWatch Pro 3 LTE a un prezzo di 233,99€, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano più di 125€ e si approfitta del minimo storico. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate, ma il servizio viene offerto da Cofidis e si attiva solo in fase di check-out.

TicWatch Pro 3 LTE

Per chi vuole spendere un po’ di meno, sempre su Amazon c’è in offerta il TicWatch Pro 3, senza la funzione “LTE". Il prezzo scende a 209,99€, ma in questo caso lo sconto è “solo" del 30% (si risparmiano 90€ sul prezzo di listino). Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, è identico al modello LTE.

TicWatch Pro 3