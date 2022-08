TicWatch Pro 3 LTE, il prezzo sprofonda: sconto incredibile

Questa nuova settimana si apre con un’offerta incredibile per il TicWatch Pro 3 LTE, smartwatch premium dell’azienda cinese che negli ultimi anni si è fatta molto apprezzare in Italia. L’orologio smart, infatti, è disponibile su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello del 13% presente in pagina, è disponibile un coupon del valore di 144€ da attivare in pagina. In questo modo lo sconto arriva fino al 52% e lo si paga meno della metà. Però bisogna essere molto veloci nell’approfittare della promo: i coupon sono in numero limitato e sono attivi fino a oggi (22 agosto, ndr). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Quale è la particolarità del TicWatch Pro 3 LTE? Si tratta di un orologio unico nel suo genere. Ha un doppio display che permette di estendere la batteria fino a 45 giorni. Ma non solo. Ha anche un nuovissimo processore realizzato da Snapdragon solamente per gli smartwatch che garantisce prestazioni elevatissime. E per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica troviamo tecnologie innovative che permettono di tenere sotto controllo tantissimi dati differenti (e che possono essere analizzati sull’app per lo smartphone).

TicWatch Pro 3 LTE: le funzionalità e le caratteristiche

Il TicWatch Pro 3 LTE è uno smartwatch premium e lo si capisce da due fattori: il prezzo di listino e le funzionalità offerte. Sul mercato se ne trovano pochi di orologi smart in grado di offrire le stesse funzionalità e le caratteristiche. Andiamo a vederle nel dettaglio.

La prima particolarità che salta subito all’occhio riguarda lo schermo. Il device sfrutta la tecnologia Dual Display che sovrappone uno schermo a basso consumo energetico a un display AMOLED Retina. In questo modo è possibile risparmiare molta energia e far durare la batteria fino a un massimo di 45 giorni. Per quanto riguarda le caratteristiche, il display ha una dimensione di 1,4" ed è anche possibile personalizzarlo utilizzando i vari quadranti.

Lo smartwatch utilizza l’avanzato processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 che assicura prestazioni elevate e integra anche un sistema GPS molto preciso e rapido nel trovare il segnale. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google, una sicurezza nel mondo dei wearable. È possibile installare tantissime app e troviamo anche la suite Google al gran completo, compreso Maps e Fit.

Come in ogni smartwatch che si rispetti c’è un sistema molto avanzato per il controllo della salute. Grazie ai sensori integrati è possibile controllare battito cardiaco e saturazione del sangue in ogni momento della giornata. Presente anche il monitoraggio del sonno (con un report dettagliato sulla qualità del riposo) e dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc). L’orologio è anche in grado di misurare il rumore ambientale e ti avverte se raggiunge un picco troppo elevato.

Per quanto riguarda l’attività fisica ci sono oltre 100 modalità di allenamento e praticamente sono disponibili tutti gli sport più praticati. L’orologio smart ha ricevuto anche la certificazione IP68 e lo si può utilizzare sia al mare sia in piscina. E con il barometro integrato è possibile tenere sotto controllo anche la pressione atmosferica.

Chiudiamo con la batteria. L’autonomia varia da un minimo di 3 giorni (con un utilizzo sotto stress), fino a un massimo di 45 giorni impostando la modalità di risparmio energetico (molte funzioni vengono disattivate, tra cui lo schermo AMOLED).

TicWatch Pro 3 LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per oggi il prezzo del TicWatch Pro 3 LTE è imperdibile. Uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato è in offerta a un prezzo di 169,33€, con uno sconto di ben il 52%. Rispetto al prezzo di listino si risparmiano più di 190€ e lo sconto si compone di un doppio sconto. Oltre a quello del 13% che troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon del valore di 144€ e che si attiva sempre nella pagina prodotto. E per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 33,87€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per i clienti Prime viene consegnato anche in meno di ventiquattro ore (in base alla vostra posizione geografica).

