TicWatch Pro 3 LTE in offerta con uno sconto incredibile

Da dispositivi di nicchia a smartwatch conosciuti e affermati da tutti. Stiamo parlando degli orologi intelligenti prodotti da TicWatch, azienda che negli ultimi anni si è conquistata una fetta di mercato nel mondo dei wearable sempre più grande. E lo ha fatto con dispositivi che abbinano alle ottime caratteristiche un ottimo prezzo. Un esempio è il TicWatch Pro 3 LTE, smartwatch bandiera dell’azienda cinese che oggi troviamo anche in super-offerta su Amazon a un prezzo di 269,99€, ben il 25% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio netto di 90€ rispetto a quello di listino.

Il TicWatch 3 Pro LTE è uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista e si posiziona in una fascia di mercato premium, come si può intuire dal prezzo. E il motivo è molto semplice: ha funzionalità molto avanzate sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica, ha un doppio schermo, e la batteria può durare fino a 45 giorni utilizzando la modalità per il risparmio energetico. Tra gli smartwatch che utilizzano il sistema operativo Wear OS di Google è difficile trovare di meglio. L’offerta è molto allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci.

TicWatch Pro 3 LTE: la scheda tecnica

Una scheda tecnica molto interessante quella del TicWatch Pro 3 LTE che mette in mostra funzionalità che non troviamo su altri smartwatch. La più eclatante è quella del display: l’orologio, infatti, ha un doppio schermo pensato appositamente per risparmiare batteria e farla durare il più possibile. In base alle esigenze personali è possibile utilizzare lo schermo “principale" da 1,4 pollici a colori e con quadrante che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, oppure il display “secondario" a basso consumo energetico che mostra solo le informazioni essenziali e in bianco e nero. Questo doppio display permette alla batteria di durare molto di più: utilizzando solo lo schermo principale l’autonomia è di circa 3 giorni, mentre attivando quello secondario si può arrivare fino a più di un mese.

Il TicWatch Pro 3 LTE ha anche un processore molto potente. A bordo troviamo il Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ che permette un’apertura quasi istantanea delle applicazioni. Lo smartwatch si basa sul sistema operativo Wear OS di Google, uno dei più forniti per quanto riguarda le app.

Altro punto forte dello smartwatch è il sistema di monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Sono più di 100 gli allenamenti supportati, tra cui la corsa, il ciclismo, skateboard e anche il curling. Essendo impermeabile, può essere utilizzato anche per il nuoto. Integra anche un GPS di precisione e il barometro. Per la salute c’è una dashboard completa che raccoglie molti dati interessanti, come ad esempio il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc.

TicWatch Pro 3 LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartwatch TicWatch Pro 3 LTE è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 269,99€, ben il 25% in meno rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart si tratta di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Acquistandolo oggi si risparmiano precisamente 90€. L’articolo viene spedito direttamente da Amazon e arriva nel giro di un paio di giorni. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

TicWatch Pro 3