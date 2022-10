TicWatch Pro 3, il prezzo crolla: è da acquistare subito

Non tutti gli smartphone sono uguali. Alcuni si distinguono per le loro caratteristiche e funzionalità. Altri invece per il design. E poi ci sono alcuni modelli speciali che hanno sia delle funzionalità sia un design unici. Ed è proprio il caso del TicWatch Pro 3, orologio smart che nell’ultimo anno si é fatto apprezzare molto dagli utenti, fino a diventare uno dei più ricercati e desiderati su Amazon. Ha caratteristiche uniche, come ad esempio un doppio display in grado di far durare la batteria fino a un massimo di 45 giorni. E non mancano sensori avanzati per monitorare lo stato di salute e l’attività fisica.

Uno smartwatch con queste caratteristiche ha logicamente un prezzo di listino abbastanza elevato, ma con l’offerta di oggi diventa un vero best buy. Infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 50% e lo si paga esattamente la metà. Una promo da non farsi sfuggire per un super orologio e oggi lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

TicWatch Pro 3 LTE

TicWatch Pro 3: le funzionalità e le caratteristiche

Trovare un orologio con queste funzionalità e a un prezzo così conveniente é quasi impossibile. Il TicWatch Pro 3 LTE offre delle caratteristiche uniche che lo rendono veramente speciale.

Un esempio é il display. Lo smartwatch é l’unico ad avere un doppio display grazie alla tecnologia sviluppata direttamente da TicWatch che sovrappone uno schermo a basso consumo a un display Retina. Questo permette di ottimizzare il consumo della batteria e fare arrivare l’autonomia fino a un massimo di 45 giorni. Attivando la funzione di risparmio energetico si utilizzerà solamente lo schermo a basso consumo e alcune funzionalità vengono disattivate.

Sotto il display trova posto il processore Snapdragon Wear 4100 che assicura prestazioni elevatissime e supporta tutte le funzionalità dell’orologio. Come ad esempio le tante pensate per il monitoraggio della salute: frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il monitoraggio avanzato del sonno. Per chi soffre di stress ci sono degli esercizi per respirare e non manca un sensore che misura il rumore ambientale e ti avverte se si supera la soglia che può creare danni all’udito.

Per gli amanti dell’attività sportiva troviamo più di 100 allenamenti disponibili, tra cui alcuni veramente speciali come il basket e lo skateboarding. Essendo anche resistente all’acqua (certificazione IP68) lo possiamo utilizzare anche al mare o in piscina. E non manca il GPS con cui tenere traccia del percorso effettuato. Per chiudere, a bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google che permette di accedere a un numero infinito di app, tra cui alcune della suite di Mountain View.

TicWatch Pro 3 LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico dell’ultimo periodo per il TicWatch Pro 3 LTE che oggi troviamo a un prezzo di 181,49€, con uno sconto del 50%. C’é anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente da Amazon: 5 rate da 36,30€ al mese. La disponibilità é immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni e per il reso si ha a disposizione un mese di tempo. Se siete alla ricerca di un super orologio, questa é la promo che fa per voi.

TicWatch Pro 3 LTE