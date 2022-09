Ticwatch Pro 3, offerta incredibile: prezzo stracciato

TicWatch è diventata una delle aziende più importanti in Italia nel settore degli smartwatch. E lo ha fatto grazie a dispositivi unici nel loro genere e soprattutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con il passare degli anni ha diversificato il proprio mercato e ha lanciato anche modelli premium con un prezzo abbastanza elevato. Uno di questi è il TicWatch Pro 3, uno degli orologi smart più avanzati disponibili sul mercato. Ha tante funzionalità uniche, ma quella che lo contraddistingue maggiormente è la presenza di un doppio schermo che permette di ottimizzare il consumo della batteria (che può arrivare fino a un massimo di 45 giorni).

L’aspetto più interessante di oggi, però, è un altro. E ci riferiamo al prezzo. Il TicWatch Pro 3 è in offerta con uno sconto di ben il 40% e raggiunge il minimo storico. Si risparmiano quasi 150€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. L’offerta non ha una data di scadenza: potrebbe terminare da un momento all’altro. Se siete alla ricerca di uno smartwatch premium, difficilmente troverete qualcosa di meglio allo stesso prezzo.

TicWatch Pro 3

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

TicWatch Pro 3: la scheda tecnica

Unico nello stile e nelle funzionalità. Il TicWatch Pro 3 è uno degli smartwatch più performanti disponibili sul mercato e anche quello con alcune caratteristiche mai viste finora. Vediamole nel dettaglio.

Partiamo subito da quello che contraddistingue lo smartwatch di TicWatch da tutti gli altri. Ci riferiamo allo schermo con Dual Display. La tecnologia realizzata direttamente dagli ingegneri di TicWatch sovrappone uno schermo a basso consumo energetico con un display AMOLED super luminoso. Questa combinazione permette di diminuire il consumo della batteria che può arrivare fino a un massimo di 45 giorni impostando la Modalità Essenziale che prevede la disattivazione di alcune funzionalità. Ottimo anche il processore: a bordo troviamo lo Snapdragon Wear 4100+ che assicura ottime prestazioni e integra anche un chip GPS di ultima generazione.

Passando alle funzionalità per la salute e lo sport, il TicWatch Pro 3 non ha nulla da invidiare a qualsiasi altro modello sul mercato. Per il monitoraggio della propria salute, lo smartwatch integra sensori di ultimissima generazione che misurano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc. Lo smartwatch è anche in grado di misurare il rumore ambientale e se supera la soglia dei 120 dB ti avverte di potenziali danni agli organi dell’udito.

Per lo sport troviamo più di 100 modalità di allenamento, tra cui sport professionali come lo skateboarding, il ciclismo, l’arrampicata e l’immancabile corsa. Per ogni allenamento è possibile raccogliere tantissimi dati da analizzare nell’app dello smartphone. E grazie alla certificazione IP68 è anche impermeabile e lo si può usare in piscina.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google che permette l’accesso alla suite delle app di Mountain View, come l’assistente vocale e Google Fit.

TicWatch Pro 3 LTE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il TicWatch Pro 3 LTE. Oggi troviamo lo smartwatch premium in offerta su Amazon a un prezzo di 215,71€ con uno sconto di ben il 40% e si risparmiano quasi 150€. Ma non è finita qui, perché lo puoi pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce: 5 rate da 43,15€ al mese. Si tratta anche del prezzo più basso mai raggiunto su Amazon e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo smartwatch beneficia della spedizione e della consegna Amazon Prime ed è possibile effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

TicWatch Pro 3