TicWatch Pro 3, offerta lampo Black Friday: è da comprare subito

Black Week fa rima con sconti incredibili. E questo lo abbiamo capito in questa settimana di offerte che ha fatto da preambolo al vero e proprio Black Friday che è partito oggi e che ha visto l’arrivo di nuove promo esclusive. Così esclusive che durano solamente pochissime ore e bisogna essere molto svelti nell’approfittarne. Come ad esempio la promo che troviamo oggi per lo smartwatch top TicWatch Pro 3, sia nella versione GPS sia in quella LTE. Entrambi i modelli – che si differenziano solo per la presenza (o assenza) del modulo LTE – sono disponibili con uno sconto monstre del 50% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio è davvero notevole (si arriva fino a un massimo di 180€) e c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Il TicWatch Pro 3 è uno smartwatch unico nel suo genere e per un motivo molto preciso: la presenza di un doppio display. Questa scelta tecnologica permetto all’orologio di ottimizzare il consumo della batteria e di far arrivare l’autonomia fino a un massimo di 45 giorni. Un vero record per un orologio smart. Ma non finisce qui: a bordo abbiamo anche tecnologie all’avanguardia per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. L’offerta dura pochissimi giorni (è un’offerta lampo Black Friday) e bisogna essere molto rapidi: non fatevi sfuggire questa super promo.

TicWatch Pro 3: scheda tecnica e funzionalità

In uno smartwatch, oltre alle caratteristiche tecniche, che restano comunque importanti, è necessario vedere soprattutto le funzionalità. E in questo TicWatch Pro 3 troviamo sia una scheda tecnica sia delle funzionalità uniche nel loro genere.

Partiamo da quella più importante e che salta subito all’occhio. Lo smartwatch è uno dei pochi al mondo ad avere un doppio schermo. Il merito è della tecnologia Dual Display che sovrappone uno schermo a basso consumo energetico, un display brillante AMOLED Retina. L’utente, in base alle proprie necessità e alla situazione, può decidere di attivare l’uno o l’altro display. In questo modo, il consumo della batteria è ottimizzato e si riesce a prolungare la "vita" dell’orologio. Un altro dei punti forti è proprio l’autonomia: è possibile impostare una modalità Essenziale che disattiva alcune funzionalità e che permette di estendere la carica fino a farla durare fino a un massimo di 45 giorni.

Se siete alla ricerca di un dispositivo in grado di tenere sotto controllo il vostro stato di salute, il TicWatch Pro 3 è quello che fa per voi. Lo smartwatch ha sensori avanzati in grado monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se hai problemi di sonno, invece, c’è la funzione TicSleep che fornisce un report completo sulla qualità del proprio riposo. Per le persone stressate, invece, ci sono esercizi di respirazione che permettono di alleviare la stanchezza mentale. TicHearing, invece, è la funzione che misura il rumore ambientale e ti avverte se supera una certa soglia che potrebbe creare danni all’udito.

Per gli amanti dell’attività fisica, invece, troviamo più di 100 modalità di allenamento, tra cui molto di livello professionale come lo skateboarding, il curling e il roller skating. Presenti anche la classica corsa all’aperto, il ciclismo e anche il nuoto (è impermeabile fino a 100metri). Con il GPS integrato è possibile tenere sempre traccia dei propri movimenti.

Chiudiamo con un’altra info molto utile. A bordo è presente il sistema operativo WearOS che permette l’accesso alla suite di app di Google, comprese tutte le applicazioni dedicate al fitness.

TicWatch Pro 3 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Super calo e minimo storico per il TicWatch Pro 3: oggi troviamo lo smartwatch top di gamma in offerta a un prezzo di 149,99€, con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Come già detto si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e anche di uno dei migliori prezzi di sempre. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out.

In offerta c’è anche il TicWatch Pro 3 LTE, stesse caratteristiche dell’altro modello con la sola aggiunta della connettività autonoma. Il prezzo è di 179,99€ e lo sconto resta del 50%. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis.

