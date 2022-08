Ticwatch Pro 3 Ultra: il prezzo crolla con l'offerta Amazon

La scelta di uno smartwatch è sempre complessa. Difatti, molte persone usano questo dispositivo anche per avere sotto controllo molti parametri relativi al benessere e alla salute. Non tutti gli smartwatch però sono progettati per offrire il monitoraggio completo dei parametri vitali, come ossigenazione del sangue oppure la funzione poco comune del rilevamento e segnalazione di anomalie nel battito cardiaco.

Inoltre, gli smartwatch più sofisticati e resistenti, sono anche molto costosi. Dunque, ecco che diventa complesso scegliere un dispositivo che possa mettere d’accordo necessità e budget. Per quanti hanno bisogno di avere al polso, oltre che di uno smartwatch con connettività GPS, anche di un dispositivo in grado di raccogliere dati utili ai fini del monitoraggio dello stato di salute, il Ticwatch Pro 3 Ultra, rappresenta il giusto compromesso tra scheda tecnica dotata di funzioni avanzate e prezzo. Peraltro, prezzo reso ancora più conveniente grazie all’offerta Amazon in corso.

Ticwatch Pro 3 Ultra: caratteristiche tecniche

Il TicWatch Pro 3 Ultra ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, chip di fascia alta fino all’anno scorso (quest’anno è arrivato il nuovo Snapdragon W5 Gen 1) a cui è stato aggiunto un secondo chip sviluppato da Mobvoi che ne migliora le prestazioni. I due chip accedono a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria di archiviazione.

L’orologio è certificato MIL-STD-810G e IP68, il che significa, particolarmente resistente agli urti, all’acqua (anche all’immersione) e alla polvere: in poche parole è un dispositivo che non teme la vita all’aria aperta, men che meno lo sport, il sudore e la pioggia.

La cassa dello smartwatch, da 48 mm (per un polso decisamente importante, quindi), è in acciaio e il display è da 1,4 pollici (risoluzione 454×454 pixel) con in più un secondo schermo FSTN monocromatico.

Sullo smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra non mancano i sensori ormai diffusi e comuni, come quello per l’ossigenazione del sangue (Sp02), ma anche altri più specifici come il cardiofrequenzimetro con il rilevamento e segnalazione di aritmie. Poi sono presenti anche il chip NFC, per i pagamenti contactless, un microfono e uno speaker per le chiamate.

Infine, la batteria: da 577 mAh, secondo Mobvoi ha un’autonomia di 72 ore.

Ticwatch Pro 3 Ultra: l’offerta Amazon

Lo smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra versione GPS e cinturino in gomma, ha già un buon prezzo di listino, pari a 299,99 euro ma che grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato del 19%, il che porta il prezzo finale a 243 euro (-56,99, -19%).

Smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra – Versione GPS – Cassa 48 mm e cinturino gommano-description Lunga durata della batteria. La tecnologia 2 del display a doppio strato mantiene lo smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra GPS fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. la nuova retroilluminazione personalizzabile offre una migliore fruizione visiva, rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio

Chipset aggiornato, migliore esperienza Wear OS di Google. Ticwatch Pro 3 smartwatch ultra GPS con piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi. Offri prestazioni e connettività più rapide e fluide. 1G di RAM e 8G di memoria ROM. il pagamento NFC supporta Google Pay

Monitoraggio avanzato di salute e fitness. TicWatch Pro 3 Ultra GPS tiene traccia dei tuoi dati di fitness e salute in tempo reale. IP68 impermeabile e adatto al nuoto in piscina, oltre 100 modalità sportive professionali, con GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio del sonno, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (potenziato da un sensore più accurato) . Sono state aggiunte nuove funzioni tra cui il rilevamento IHB/AFib e la valutazione della fatica, ecc.

Nuovo rilevamento IHB/AFiB e valutazione della fatica. Cattura ed etichetta ogni battito cardiaco, monitora il ritmo cardiaco e avvisa di battiti cardiaci irregolari che potrebbero indicare una fibrillazione atriale sottostante AFib. Valuta l'affaticamento mentale e monitora i tuoi livelli di energia giornalieri. Nota: questa funzione non è intesa per diagnosticare o trattare alcuna condizione medica o per qualsiasi altro scopo medico

Design Premium aggiornato, modello di punta Design. Elegante e funzionale con cornice in acciaio inossidabile zigrinata, schermo AMOLED da 1.4 pollici alta risoluzione 454 454 con luminosità autoregolabile, vetro di copertura anti-impronta Corning Gorilla. Doppio display con retroilluminazione colorata personalizzata. Durata certificata dallo standard militare statunitense 810G. Puoi personalizzare le informazioni mostrate sui quadranti e scegliere lo stile del motivo che preferisci