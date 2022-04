TicWatch S2, lo smartwatch indistruttibile in offerta con uno sconto da urlo

Per chi ama andare alla scoperta della natura, facendo passeggiate nei boschi e trekking in altura, avere gli strumenti adatti è di fondamentale importanza. E tra questi strumenti non può mancare uno smartwatch “indistruttibile". Negli ultimi anni sempre più aziende hanno lanciato delle orologi smart in grado di resistere anche alle condizioni più estremi e di resistere alle cadute, all’acqua e alla polvere. Solitamente questo tipo di smartwatch ha un costo più elevato rispetto alla media, ma oggi troviamo il TicWatch S2 a un prezzo davvero conveniente. Su Amazon è possibile acquistarlo a un prezzo di 116,99€, ben il 38% in meno rispetto a quello di listino. E lo si può pagare anche in 5 rate a tasso zero.

TicWatch è oramai un’azienda affermata nel mercato degli smartwatch. Da diversi anni lancia prodotti affidabili, con un ottimo sistema operativo (WearOS) e che si rivelano utilissimi nella vita di tutti i giorni. Questo TicWatch S2 si caratterizza sicuramente per la sua robustezza: grazie alla certificazione militare MIL-STD-810G riesce a resistere anche alle situazioni più difficili, come le temperature artiche o del deserto. Non manca il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con dati e statistiche sempre aggiornati e che ti aiutano a capire il livello di stanchezza. Essendo un orologio per gli avventurosi, è presente anche un chip molto avanzato per la geolocalizzazione che supporta tutti i principali sistemi di posizionamento. L’offerta è molto interessante, soprattutto se siete amanti delle passeggiate nella natura.

TicWatch S2: la scheda tecnica

Resiste alle temperature più estreme, agli urti e alle cadute. E ti aiuta anche se perdi l’orientamento in mezzo ai boschi. Lo smartwatch TicWatchS2 è il compagno che tutti dovrebbero avere quando vanno a fare trekking o una passeggiata in montagna. Oltre a essere (quasi) indistruttibile, è anche in grado di raccogliere dati sull’attività fisica e sui chilometri percorsi.

Il TicWatch S2 è uno smartwatch che utilizza il sistema operativo WearOS di Google, caratterizzato da un supporto continuo e da tante applicazioni che possono essere installate tramite lo store, tra cui Google Assistant per gestire l’orologio con la propria voce. Lo schermo è abbastanza ampio e può essere personalizzato utilizzando una delle tante “watch faces" presenti gratuitamente nello store. Il cuore del wearable è il processore Snapdragon Wear che garantisce ottime prestazioni e permette di passare da un’app all’altra molto velocemente.

Ora parliamo delle funzionalità più interessanti del dispositivo. Il TicWatch S2, come abbiamo già detto, ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G che ne garantisce la resistenza alle condizioni più estreme, come ad esempio temperature 20 gradi sotto lo zero o 60 gradi sopra lo zero. Inoltre è resistente alle cadute, agli urti e anche all’acqua (fino a 50 metri). Lo smartwatch utilizza anche un sistema avanzato per la geolocalizzazione e supporta i quattro principali sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo.

Come ogni smartwach che si rispetti, ci sono anche le funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. L’orologio permette di controllare il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro e in caso di dati anomali si viene immediatamente avvertiti. Per quanto riguarda gli allenamenti, TicWatch ha sviluppato degli algoritmi di intelligenza artificiale in grado di rilevare automaticamente i movimenti. Tra gli sport supportati c’è la corsa e anche il nuoto, con il riconoscimento automatico dello stile.

TicWatch S2 in offerta: prezzo e sconto

Trovare uno smartwatch “indistruttibile" a un prezzo così interessante non è una cosa di tutti i giorni. Per questo motivo se avete intenzione di acquistare un orologio smart che resista alle cadute e agli urti, questa è l’offerta che fa per voi. Il TicWatch S2 è in offerta su Amazon a un prezzo di 116,99€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 38% e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 23,40€ al mese. L’orologio smat viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo, in modo da testarlo per bene.

TicWatch S2