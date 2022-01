TicWatch S2, lo smartwatch indistruttibile oggi lo paghi la metà

Se siete alla ricerca di uno smartwatch in offerta, questi sono i vostri giorni fortunati. Su Amazon, infatti, si trovano diversi modelli in promozione, con sconti piuttosto interessanti. Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato del TicWatch Pro 3 e del realme watch S Pro, mentre oggi è il giorno del TicWatch S2, altro orologio intelligente con caratteristiche molto interessanti. Quello che subito salta all’occhio, però, è il prezzo: il TicWatch S2 è in offerta su Amazon a 99,06€, il 46% in meno rispetto a quello di listino. Oggi lo paghi praticamente la metà.

Lo smartwatch di TicWatch è il compagno ideale per chi ama le avventure all’aperto e le escursioni. Ha ricevuto la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che garantisce la resistenza anche nelle condizioni di temperatura più estreme: che tu stia esplorando un ghiacciaio oppure il deserto, il TicWatch S2 continuerà a funzionare. Inoltre, integra un sistema di geolocalizzazione satellitare avanzato (GPS, Glonass e BeiDou) molto utile durante le escursioni. Logicamente è anche impermeabile fino a 50 metri sott’acqua.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte tecnologiche del giorno, puoi iscriverti al nostro “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

TicWatch S2: le caratteristiche tecniche

TicWatch è oramai una realtà affermata nel mondo degli smartwatch e da diversi anni lancia dispositivi affidabili e con componenti di prima qualità. Il TicWatch S2 lo dimostra, tanto da aver ricevuto la certificazione di grado militare MIL-STD-810G: questa rende lo smartwatch resistente agli sbalzi di temperatura (può essere utilizzato sia con temperature ben al di sotto dello zero, sia in zone caldissime), alle condizioni estreme e anche all’acqua e alla polvere. L’orologio può essere utilizzato per tantissime attività sportive all’aperto: nuoto (è resistente fino a 50 metri), alpinismo, paracadutismo, surf e molte altre.

Andando un po’ più in profondità nella scheda tecnica, vediamo che il TicWatch S2 ha uno schermo abbastanza grande di forma circolare, con la possibilità di personalizzare il quadrante in base all’attività che stiamo facendo e alle nostre necessità. A bordo è presente un potente processore Qualcomm dedicato appositamente per gli smartwatch coadiuvato dal sistema operativo WearOS di Google. Questo permette al TicWatch S2 di utilizzare tutto l’ecosistema dell’azienda di Mountain View, a partire dalle app dedicate al fitness e alla musica.

Come tutti gli orologi intelligenti non manca il monitoraggio della salute, con la frequenza cardiaca che può essere controllata in ogni momento. Essendo uno smartwatch pensato per le attività all’aperto, c’è anche un assistente per il fitness, che si attiva in automatico appena riconosce che ci stiamo allenando. Tramite l’orologio è possibile monitorare tutti i dati più importanti sull’allenamento. Presente un sistema di geolocalizzazione piuttosto avanzato che utilizza il GPS, Glonass e BeiDou.

TicWatch S2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartwatch indistruttibile TicWatch S2 è in offerta su Amazon a un prezzo di 99,06€, il 49% in meno rispetto al prezzo di listino. Anche se sulla pagina prodotto non viene mostrato lo sconto, basta vedere il modello di colore nero, che ancora ha questo prezzo (la versione bianca ha visto diminuire il prezzo solo pochi giorni fa). Per lo smartwatch si tratta anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi del web. C’è anche la possibilità di pagare il TicWatch S2 a rate a tasso zero: 5 rate da 19,82€ al mese. L’orologio intelligente viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

TicWatch