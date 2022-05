TicWatch S2, lo smartwatch low cost mai così conveniente: sconto incredibile

Chi l’ha detto che per comprare uno smartwatch valido e funzionale sia necessario spendere centinaia di euro? Basta guardarsi un po’ attorno per scoprire dispositivi indossabili di grande qualità a prezzi più che accettabili.

È il caso del TicWatch S2, smartwatch del produttore cinese Mobvoi, tra le offerte top di oggi su Amazon. Basta scorrere la scheda tecnica del TicWatch S2 per accorgersi che ci si trova di fronte a un dispositivo estremamente valido sia per gestire al meglio le proprie comunicazioni digitali sia per monitorare allenamenti e stato fisico. E grazie allo sconto top odierno, diventa ancora più conveniente: un vero e proprio best buy per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch versatile e duraturo.

TicWatch S2, lo smartwatch low cost in promozione top: caratteristiche e funzionalità

Da tempo tra i maggiori produttori di smartwatch con WearOS (il sistema operativo per dispositivi indossabili nato da Android), TicWatch ci ha abituato a dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo . E il TicWatch S2 non fa eccezione: scorrendo la scheda tecnica si scopre che, a dispetto del prezzo competitivo, lo smartwatch cinese può contare su componenti di tutto rispetto.

Il display da 1,4 pollici è realizzato in tecnologia AMOLED (risoluzione 400×400 pixel), garantendo un’ottima visibilità e leggibilità in qualunque condizione di luce. All’interno della cassa trova spazio il SoC Snapdragon Wear 2100, accompagnato da 512 megabyte di RAM e 4 gigabyte di memoria non espandibile. L’accelerometro, il giroscopio e la compatibilità con vari sistemi di tracciamento satellitare (GPS e GLONASS) consentono di monitorare gli spostamenti e gli allenamenti in maniera precisa e automatica.

Progettato per resistere a urti e condizioni meteo estreme (certificato IP68, quindi resistente ad acqua, urti e polvere), il TicWatch S2 è il compagno perfetto per chi ama fare sport (anche estremi) all’aria aperta. Grazie alla sincronizzazione con lo smartphone (compatibile sia con sistemi Android sia con iOS), lo smartwatch cinese permette di monitorare allenamenti e progressi. Il sensore cardiaco, inoltre, permette di controllare la frequenza cardiaca 24 ore 24, 7 giorni su 7, e notare così se ci sono o meno problemi.

La connettività Wi-Fi consente di collegare il dispositivo alla rete e ricevere notifiche dalle più comuni app di collaborazione, messaggistica e smart working. E nelle aree non coperte da segnale Wi-Fi basta collegarlo allo smartphone con il Bluetooth per continuare a utilizzare il wearable per interagire con i propri amici e colleghi. La batteria da 415 mAh, infine, garantisce fino a 2 giorni di utilizzo con singola carica.

TicWatch S2 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi sul TicWatch S2 è particolarmente interesante e rende lo smartwatch low cost cinese ancora più conveniente. Il TicWatch S2 è scontato del 40% sul prezzo di listino costa poco più di 100 euro (107,99 euro, per la precisione), con un risparmio di 72 euro. Una promozione che fa crollare il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Non solo: gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito ai loro sistemi di pagamento possono optare per il pagamento rateale Amazon. Sarà così possibile acquistare lo smartwatch low cost e pagare in cinque rate senza interessi e senza costi di istruttoria (21,60 euro al mese per cinque mesi).

TicWatch S2, smartwatch con Wear OS, GPS e cardiofrequenzimetro