Tik Tok down: cosa sta succedendo

25 Novembre 2019 - Dalle prime ore di questa mattina Tik Tok non funziona: appena si prova ad aprire l’applicazione, si chiude immediatamente non dando la possibilità di vedere e pubblicare nuovi contenuti. Il problema non riguarda solamente l’Italia, ma tutto il Mondo, segnale che il disservizio riguarda i server dell’applicazione.

Le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare verso le 8:00 del 25 novembre e l’hashtag #tiktokdown è diventato virale sui social network. Leggendo i commenti degli utenti si può intuire che il problema è lo stesso per tutti: quando si prova ad aprire l’applicazione, va immediatamente in down. Al momento non si conoscono i motivi del down di Tik Tok, ma le cause potrebbero essere due: problemi ai server dell’applicazione oppure una versione dell’app con qualche bug. Infatti, alcuni utenti segnalano che dopo aver disinstallato l’applicazione e installata nuovamente tutto è tornato a funzionare. I tecnici di Tik Tok sono sicuramente al lavoro per risolvere al più presto il down di Tik Tok.

Perché Tik Tok non funziona il 25 novembre 2019

Per il momento non si conoscono le reali cause del down di Tik Tok. Studiando la mappa delle segnalazioni degli utenti, sembra che il problema con Tik Tok sia diffuso in tutto il Mondo, con dei picchi negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna. Problemi si segnalano anche in Italia, dove gli utenti non riescono ad accedere al proprio account e a pubblicare nuovi contenuti.

Un trucco per tornare a utilizzare Tik Tok quanto prima è disinstallare l’applicazione e installarla nuovamente dal Google Play Store o App Store. In ogni caso, gli sviluppatori sono al lavoro per far rientrare il down di Tik Tok quanto prima.