Come trovare il lavoro dei sogni con TikTok

Il social network dedicato ai filmati brevi, TikTok, lancia un nuovo programma pilota per trovare lavoro. Si chiama "TikTok Resumes" e, sfruttando il formato utilizzato di consueto, gli utenti potranno presentarsi alle aziende in cerca di personale da assumere dando sfogo a tutta la propria creatività.

Per molti è solo un luogo che permette di trascorrere del tempo spensierato scorrendo tra un numero infinito di clip di ogni genere ma, per i più giovani, TikTok rappresenta anche il trampolino di lancio per tuffarsi nel complesso mondo del lavoro. Con un semplice video breve e utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dall’applicazione, gli iscritti al social avranno l’opportunità di farsi conoscere, rispondendo gli annunci non più con un freddo curriculum testuale e una lettera di presentazione, ma con un concentrato di inventiva e spontaneità capace di attirare l’attenzione di chi è dall’altra parte dello schermo.

TikTok Resumes, come funziona

Con "TikTok Resumes" la piattaforma utilizzata nell’intero globo punta a espandere le proprie potenzialità nel campo del recruitment. Tra coloro che stanno partecipando vi sono alcune società di rilievo internazionale, tra cui Chipotle, Target, WWE, Shopify MoversShakers, Contra e Alo Yoga. Le posizioni aperte comprendono diverse tipologie di impiego, da quelle entry level fino a incarichi per chi possiede già una concreta esperienza nei settori di interesse.

Nei video, gli utenti possono sfoggiare le capacità creative che li contraddistinguono, mettendo in mostra abilità, esperienze pregresse e tanto altro con unico limite la fantasia. Una volta condivise, le presentazioni saranno visionate attentamente dai diretti interessati, contattando successivamente i candidati più promettenti per colloqui mirati a contratti lavorativi.

TikTok Resumes, come partecipare al progetto

Per inviare la candidatura attraverso il social network nato in Cina, gli iscritti sono chiamati a utilizzare l’hashtag #TikTokResumes, oppure sfruttare il sito web realizzato ad hoc www.tiktokresumes.com. Per avere maggiori possibilità di successo, la piattaforma consiglia di studiare i profili dei principali creator che forniscono consigli sul lavoro, in modo da realizzare un curriculum visivo efficace e di impatto.

Il programma, inaugurato ieri 7 luglio, accetterà le candidature per le offerte relative esclusivamente al territorio Usa con termine ultimo fissato al 31 luglio. Al momento non è prevista una nuova apertura per "TikTok Resumes" ma, in caso di una buona riuscita dell’operazione, non è da escludere una prossima sessione di invii, magari coinvolgendo ulteriori nomi di spicco in altre nazioni.

TikTok, il nuovo tool per l’impiego?

Per il social non è il primo passo nella selezione del personale: particolarmente diffuso è l’hashtag #CareerTok, il quale caratterizza un’intera sottocultura che abbraccia i temi più disparati tra chi è impegnato a dare il via o a migliorare la carriera. Non è tutto, però: infatti l’app ha già alle spalle un altro progetto, "TikTok College Ambassador", che con i suoi rappresentanti nei campus universitari a stelle e strisce fa da tramite tra i lavoratori del futuro e le aziende.