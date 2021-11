Tile Mate, l’anti Apple AirTag è in offerta a un prezzo imperdibile

Il Black Friday e il Cyber Monday sono oramai finiti, ma per Amazon continuano gli sconti su prodotti selezionati. Offerte e promozioni molto spesso anche interessanti, come ad esempio quella che riguarda il Tile Mate, il cerca oggetti che ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli e anche prodotti tech come gli smartphone.

Tile è un’azienda che lavora in questo particolare settore da anni ed è stata tra le prime a lanciare questi cerca oggetti smart che aiutano le persone a ritrovare borse e chiavi utilizzando lo smartphone. Il funzionamento del Tile Mate è molto semplice: lo si inserisce nel mazzo di chiavi oppure all’interno del portafogli e tramite l’app si può controllare in ogni momento la posizione dell’oggetto. In questo modo è quasi impossibile perderlo. Se vi state chiedendo se Tile Mate fa le stesse cose dell’Apple AirTag, la risposta è sì: sono due prodotti molto simili. Il Tile Mate è ancora in offerta a un prezzo da Black Friday: lo si può acquistare a soli 14,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato. Un’idea regalo lowcost per Natale 2022 da non farsi sfuggire.

Tile Mate: caratteristiche e come funziona

Il Tile Mate è a tutti gli effetti un localizzatore: utilizzando l’applicazione per lo smartphone è possibile ritrovare oggetti scomparsi a cui era attaccato. È fondamentale capire questa cosa: il Tile Mate deve essere insieme al prodotto che si è perso, altrimenti sarà impossibile ritrovarlo. Il tracker è compatibile sia con smartphone Android sia iOS e ha una copertura con il Bluetooth di circa 60 metri.

Si può ritrovare anche un oggetto che si trova nelle lontananze utilizzando la funzione apposita presente sull’app: una mappa mostrerà l’ultima posizione del tracker. Il TIle Mate è anche resistente all’acqua e non si deve avere paura di tenerlo sotto la pioggia. Inoltre, funziona anche con i dispositivi della smart home ed è possibile sincronizzare l’account Tile con l’app Alexa.

Tile Mate in offerta: prezzo e sconto

Un prezzo mini per un dispositivo smart davvero utile e potente. Il Tile Mate è disponibile su Amazon in offerta soli 14,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo di listino. Per ogni Tile Mate che si acquisterà, si risparmieranno di 10€. In vista del Natale, può essere anche una buona idea regalo per amici o per parenti smemorati. E si ha anche tutto il tempo per testarlo: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Tile Mate