Tim Burton è tra i registi e sceneggiatori più iconici della nostra epoca: ha realizzato alcune delle pellicole di maggiore successo dell’ultimo ventennio. Da Edward Mani di Forbice ad Alice in Wonderland, La Fabbrica di Cioccolato fino al recente film su Dumbo: tutti hanno la sua inconfondibile firma.

Tim Burton non si era mai avvicinato al mondo delle serie tv, almeno finora. Netflix ha annunciato l’arrivo di un nuovo show diretto proprio dal famoso regista. Ancora una volta, Burton decide di rielaborare un personaggio molto conosciuto. Questa volta si tratta di Mercoledì, la bambina della famiglia Addams. Il titolo è proprio “Wednesday" ed è stato confermato dalla piattaforma di streaming attraverso l’account Twitter. All’interno del post, ci sono anche alcuni dettagli legati alla trama. Non mancheranno i toni dark ma anche quel tocco di magia e soprannaturale che da sempre caratterizzano i lavori del regista. Il ruolo di showrunner e sceneggiatori è stato invece affidato a Al Gough e Miles Millar, che hanno già lavorato alla creazione della serie tv Smallville.

Serie tv Wednesday di Tim Burton: l’annuncio di Netflix

I vertici della piattaforma di streaming non hanno dubbi: il regista farà un ottimo lavoro e porterà sul piccolo schermo un personaggio forte e ricco di sfaccettature. Teddy Biaselli, direttore della divisione Netflix Original Series ha commentato così la scelta di affidare a Burton il lavoro:

"Ha una certa esperienza nel raccontare storie di emancipazione incentrate su emarginati sociali. Ora porterà la sua visione unica su Mercoledì e i suoi spaventosi compagni di classe. Inoltre, siamo stati colpiti quando abbiamo ascoltato l’idea di Al Gough e Miles Millar per la serie. È stato amore a prima vista, come ricevere una freccia nel cuore."

I due sceneggiatori, che hanno già lavorato insieme in Smallville, hanno trovato i toni giusti per raccontare la storia di un personaggio fuori dagli schermi.

Netflix avrà l’esclusiva per quanto riguarda la distribuzione, mentre la produzione è affidata a MGM/United Artist. La prima stagione di Wednesday avrà otto episodi.

Trama Wednesday di Tim Burton

Nel tweet pubblicato da Netflix, oltre alla locandina ufficiale, sono svelati alcuni particolari della trama: "Tim Burton porta Mercoledì Addams su Netflix con un live action di formazione! Burton debutterà con una serie tv ricca di mistero e un tocco di soprannaturale, incentrata sulla vita di Mercoledì alla Nevermore Academy." Secondo molti sarà una sorta di Harry Potter dai toni cupi.

Mercoledì non sarà quindi una bambina, ma una giovane studentessa alle prese con i suoi problemi adolescenziali, ma non solo. Frequenta una scuola particolare, dove non manca la magia. L’eroina sarà impegnata anche nel risolvere un mistero che ha riguardato i suoi genitori 25 anni prima.

Per il momento non si conosce né la data di arrivo sulla piattaforma, né altri dettagli come il cast. Non rimane che attendere e nel frattempo riguardare i tanti film di Tim Burton già presenti su Netflix come La Sposa Cadavere, La Fabbrica di Cioccolato e Big Fish.