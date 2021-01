TIM Down, non funzionano ADSL e fibra: che succede

Comincia male il primo lunedì lavorativo per migliaia di italiani, specialmente per coloro che sono a casa in smartworking: a partire dalla notte si registrano diversi problemi alle connessioni a Internet di TIM, il maggiore operatore del nostro Paese.

Le segnalazioni, raccolte come al solito dall’ormai ben noto sito Downdetector, riguardano sia le connessioni ADSL che quelle in fibra ottica FTTC ed FTTH e provengono da tutta Italia. Non sarebbe, quindi, un problema localizzato né di breve durata: le prime segnalazioni di disservizio risalgono a questa notte, ma la maggior parte degli utenti ha scoperto di non avere connessione solo questa mattina al risveglio. Alcuni utenti affermano di vedere accesa la spia del modem router di TIM che indica la presenza della connessione, ma la connessione in realtà non c’è. Altri, invece, vedono la spia lampeggiare. In alcuni casi, se l’utente ha un numero di telefono VOIP, è saltato anche il servizio di telefonia fisso.

Un primo down già alle 5:45

Fing Internet Alert, un altro noto sito che raccoglie le segnalazioni sui down dei principali servizi digitali, ha registrato un picco di segnalazioni alle ore 5:45. Secondo FIA tale disservizio sarebbe stato risolto dopo 35 minuti, cioè verso le 6:20 del mattino.

Gli utenti, però, la linea Internet di TIM è ancora assente e, di conseguenza, è probabile che i tecnici dell’operatore siano al lavoro già dall’alba per risolvere un diffuso guasto e che la connessione vada e venga.

TIM Down: problemi anche al sito di assistenza tecnica

A seguito del down delle connessioni fisse di TIM moltissimi utenti si sono riversati sui servizi di assistenza dell’operatore. In particolare sul numero del servizio utenti 187 e sul sito http://assistenzatecnica.tim.it/. Quest’ultimo, a causa della valanga di accessi, è quasi del tutto impossibile da raggiungere. Alcuni utenti sono riusciti a parlare con un operatore, ma la risposta è stata che sono a conoscenza del problema e i tecnici sono già al lavoro.