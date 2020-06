TIM e NOW TV: come attivare Mondo Sport e avere lo sport di Sky e DAZN

Una grande novità ideata da TIM per i clienti che scelgono di sottoscrivere la promozione Internet casa TIM Super Fibra, con la quale viaggiare alla velocità della fibra FTTH, ovvero fino a 1 Giga in download.

Si tratta di un pacchetto incluso nella piattaforma di contenuti in streaming di TIM, chiamata TIMVISION, nel quale sono inclusi i contenuti di DAZN e quelli di NOW TV. La promozione è disponibile non solo per i nuovi clienti, ma anche per quelli che hanno già all’attivo una promozione Internet casa con l’operatore TIM.



Vediamo come funziona questa offerta super interessante, grazie alla quale sarà possibile tornare a vivere il grande calcio e tutto lo sport in generale.

Cos’è TIM Super Fibra

La promozione TIM Super Fibra è un’offerta completa con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH al costo scontato di 29,90 euro al mese e che comprende diversi servizi inclusi.

Fra questi ci sono:

• il costo di attivazione gratuito;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, solo in caso di attivazione online e per un periodo pari a 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, con garanzia illimitata, che permette di ottenere migliori performance, una maggiore copertura in tutta la casa e maggiori velocità grazie al nuovo Wi-Fi 6;

• TIMVISION PLUS e 6 mesi gratuiti di Disney+, che potrà poi essere rinnovato al costo mensile di 3 euro.

La rete FTTH di TIM al momento copre soltanto 100 città in tutta Italia: per questo motivo, prima di attivare TIM Super fibra si consiglia di effettuare una verifica della copertura. Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, sarà possibile attivare la promozione o alla velocità della fibra FTTC, oppure alla velocità dell’ADSL.

TIMVISION + DAZN + NOW TV

TIMVISION dà ai clienti TIM la possibilità di avere accesso:

• ai contenuti disponibili sulla piattaforma DAZN, al costo di 9,99 euro al mese;

• ai contenuti presenti su NOW TV, al costo di 29,99 euro al mese.

La somma delle due promozioni dovrebbe portare a sostenere un costo di 39,98 euro al mese: è disponibile, però, un bonus TIM che abbassa il costo di questa promozione a 29,99 euro al mese in totale.

Nell’offerta:

• è incluso un mese gratuito;

• non ci sono vincoli, quindi può essere disattivata in qualsiasi momento;

• è incluso il noleggio gratuito del TIMVISION Box.

In alternativa, è comunque possibile attivare la sola offerta sport e calcio di DAZN al costo di 9,99 euro al mese.

Su DAZN è possibile vedere:

• 3 partite su 10 per ogni giornata di serie A;

• serie Bkt;

• LaLiga Santader;

• la Ligue 1 Conforama;

• la Guiness Pro14;

• la MotoGP;

• la European Rugby Champions Cup;

• il matchroom boxing;

• l’UFC;

• la Champions League Volley 2020;

• il FIA World Rally Championship;

• i principali eventi sportivi legati al mondo del tennis, del basket, del ciclismo, dello sci, e così via;

• i contenuti di Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

Su NOW TV Pass Sport è possibile vedere:

• 7 partite su 10 della serie A TIM;

• 3 partite per ogni giornata di Bundesliga;

• 5 partite per ogni giornata di Premier League;

• la Formula 1;

• la MotoGP;

• il tennis internazionale, e molto altro ancora, in versione super HD.

Quali sono i vantaggi della promozione

In genere, per avere accesso ai contenuti del mondo dello sport è necessaria l’installazione della parabola: con TIMVISION sarà possibile godere della programmazione di DAZN e NOW TV semplicemente utilizzando la connessione TIM.

È possibile accedere al servizio da dispositivi di diverso tipo. Per esempio tramite il TIMVISION Box, le Smart TV compatibili e le applicazioni dedicate. TIMVISION è accessibile su:

• tutti i modelli di Smart TV Samsung a partire dal 2014;

• i modelli di Smart TV LG con sistema WEBOS;

• Smart TV Hisense;

• Smart TV Android.

Oltre agli appuntamenti dell’universo sportivo, con TIMVISION è anche possibile avere accesso al meglio del cinema, delle serie TV e dell’intrattenimento, ma anche a giochi, musica, IOT.

Come attivare l’offerta

Ci sono diversi modi attraverso i quali è possibile attivare questa offerta, ovvero:

• l’attivazione online;

• i negozi TIM;

• il numero 187;

• tramite il TIMVISION Box, con il pagamento in bolletta TIM.

Dopo avere attivato la promozione, si riceverà una mail di conferma entro 48 ore di tempo contenente i link sui quali cliccare per completare l’attivazione di DAZN e di NOW TV. Si riceverà il Decoder TIMVISION Box direttamente presso il proprio domicilio: basterà collegarlo alla TV e poi ci sarà solo l’imbarazzo della scelta su cosa guardare.

Quali sono i vantaggi di TIMVISION PLUS

TIMVISION PLUS include tutta una serie di serie TV, film e cartoni fra i quali è possibile scegliere. In particolare, tra i contenuti ai quali si potrà avere accesso ci sono anche:

• gli eventi sportivi di Eurosport Player, inclusi per 12 mesi;

• i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24.

I contenuti si possono vedere in contemporanea su:

• decoder TIMVISION Box;

• smart TV;

• consolle compatibili;

• PC, smartphone e tablet;

• in modalità offline grazie all’opzione Download Play.

Tra i vantaggi garantiti dal TIMVISION Box ci sono:

• i contenuti di TIMVISION;

• i giochi in streaming di TIMGAMES;

• la musica di TIMMUSIC, con la quale sono disponibili ben 30 milioni di brani musicali e contenuti esclusivi in streaming.

Un altro grande vantaggio di questa proposta è dato dal fatto che non prevede vincoli di tipo contrattuale: nel caso in cui, alla lunga o dopo poco tempo, non si dovesse essere più soddisfatti si potrà disattivare tranquillamente il servizio. In questo caso, non sarà necessario contattare né DAZN né NOW TV in quanto sarà la stessa TIM a occuparsi della disdetta dell’offerta.