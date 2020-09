TIM Internet casa: nuove offerte Wi-Fi, costi e caratteristiche

Il un mercato caratterizzato da un livello di concorrenza davvero elevato, proporre nuove offerte Fibra e ADSL che riescano a differenziarsi dalle altre e a garantire agli utenti qualcosa di diverso non sempre è semplice.

Eppure TIM è riuscita a creare nuove promozioni dedicate a tutti quei clienti che sono interessati all’attivazione di un nuovo abbonamento Internet Wi-Fi con il quale avere accesso a diversi servizi inclusi nel costo del canone mensile.



Analizziamo di seguito quali sono le migliori offerte TIM Internet casa Wi-Fi, con un dettaglio sul costo e sulle caratteristiche che le contraddistinguono: nello specifico si tratta di TIM SUPER, TIM SUPER Wi-Fi e TIM SUPER Wi-Fi TV.

TIM SUPER

TIM SUPER è un’offerta Internet casa con la quale è possibile navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. Ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• il contributo di attivazione, che è pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Per quanto riguarda il modem, si tratta di un modello di ultima generazione con una tecnologia all’avanguardia in termini di copertura del Wi-Fi, stabilità, velocità e qualità: rappresenta il primo modello in Italia dotato di Wi-Fi 6, che permette di raggiungere prestazioni elevatissime.

La proposta TIM Internet casa chiamata TIM SUPER si caratterizza poi per:

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili: si tratta di una promozione valida soltanto nel caso di attivazione online, la quale ha una durata di 24 mesi che potranno essere mantenuti gratuitamente nel caso in cui si decida di mantenere l’offerta attiva. Al termine dei 48 mesi, l’opzione voce avrà un costo di 5 euro al mese: dato che nel frattempo saranno state pagate tutte le rate relative al contributo di attivazione e al modem, l’offerta manterrà un costo di 29,90 euro al mese;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM, con la quale vedere film e serie TV in qualsiasi momento della giornata. Questa promozione dedicata all’intrattenimento può essere resa ancor più interessante attraverso l’aggiunta di Disney+, che sarà gratuito per il primo mese e poi avrà un costo extra di 4,99 euro al mese.

TIM SUPER Wi-Fi

L’offerta TIM Internet casa intitolata TIM SUPER Wi-Fi rappresenta la prima vera novità di TIM per il mese di settembre 2020. Si tratta di una promozione che ha un costo di 35,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• il contributo di attivazione, che è pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

La promozione permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, e di avere accesso alle chiamate illimitate verso tutti, nel caso di attivazione online, e ai servizi di TIM VISION.

Qual è allora la differenza rispetto a TIM SUPER, dalla quale dipende anche una maggiorazione del prezzo del canone mensile di 6 euro? TIM SUPER Wi-Fi si contraddistingue per il Wi-Fi certificato dai tecnici TIM. In cosa consiste questo servizio?

Nel fatto che ci sarà un tecnico TIM che si occuperà di verificare e ottimizzare la copertura Wi-Fi di ogni ambiente domestico, in modo tale che ogni angolo della propria abitazione sia raggiunto dalla connessione Internet casa.

Per certificare il suo operatore, in fase di installazione il tecnico procederà con il rilascio del certificato digitale, la cui funzione è quella di confermare in modo ufficiale la qualità del segnale Wi-Fi attraverso il quale sarà possibile la visione di contenuti in full HD.

TIM SUPER Wi-Fi TV

La seconda novità di TIM Internet casa per il mese di settembre 2020 è rappresentata infine dall’offerta TIM SUPER Wi-Fi TV, la quale ha un costo di 49,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• il contributo di attivazione, che è pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Questa particolare offerta in fibra ottica si caratterizza per:

• la connessione in fibra FTTH, con la quale navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

• il Wi-Fi certificato e la navigazione Safe Web Plus, che rende più sicura la propria connessione e permette di difendere i propri dispositivi informatici dalle minacce del web, anche quando si naviga con la rete Wi-Fi.

La differenza nel prezzo è data dal fatto che questa promozione di TIM include anche tutta una serie di servizi legati al mondo dell’intrattenimento, tra i quali si annoverano:

• Disney+;

• Netflix;

• TIMVISION Plus;

• il decoder TIMVISION Box.

TIM per partita IVA e aziende

Oltre alle promozioni descritte finora, TIM ha dedicato una proposta per la connessione Internet casa anche alle aziende e ai titolari di partita IVA: si tratta di TIM Senza Limiti, offerta che ha un costo di 25 euro al mese e che permette di navigare in modo illimitato alla velocità della fibra FTTH.

In alternativa, se non si fosse raggiunti dalla fibra, si potrebbe attivare lo stesso servizio alla velocità:

• della fibra misto rame, ovvero la FTTC, con la quale navigare fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• dell’ADSL, con la quale navigare fino a 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Tutti i clienti interessati all’attivazione di questa promozione Internet casa, riceveranno anche:

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili in tutta Italia;

• un bonus domiciliazione bancaria;

• la G Suite TIM Edition Promo, valida per 90 giorni;

• il Check Up digitale, incluso nei primi 3 mesi;

• il servizio TIM Safe Web, incluso nei primi 3 mesi e poi disponibile al costo di 3 euro al mese;

• il modem TIM HUB+;

• i vantaggi di TIM UNICA BUSINESS, ma solo nel caso in cui fossro in possesso di una linea mobile TIM BUSINESS.