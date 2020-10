TIM o Fastweb? Confronto tra le offerte Internet Casa

TIM e Fastweb sono due giganti delle offerte Internet casa, che sono caratterizzate da alcuni elementi in comune e da altrettante differenze. Il primo elemento di similitudine tra le offerte dei due operatori è rappresentato dal costo del canone mensile, che in entrambi i casi è inferiore ai 30 euro per la tariffa base.



Le offerte Internet casa di entrambi gli operatori possono raggiungere la velocità massima della fibra FTTH, che viaggia a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload. In alternativa, in entrambi i casi, è possibile scegliere di attivare una promozione in fibra FTTC o di tipo ADSL.

A cambiare saranno le velocità di connessione, le quali diventeranno pari a:

• 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, nel caso della fibra FTTC;

• 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, nel caso dell’ADSL.

Le caratteristiche delle promozioni di TIM

La promozione Internet casa di TIM in fibra ottica si chiama Super Fibra e ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi il modem e il contributo di attivazione. L’offerta, che rimane esattamente la stessa, cambia nome nel caso di:

• rete FTTC: in questo caso si attiverà TIM Super Mega;

• connessione ADSL: in questo caso, invece, si procederà con l’attivazione di TIM Super ADSL.

Nel piano mensile sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online dell’offerta. Dopo 48 mesi, le chiamate avranno un costo fisso mensile di 5 euro.

Il costo del canone, invece, comprende:

• il prezzo totale del modem, il nuovo TIM HUB+ con Wi-Fi 6 in grado di garantire le migliori prestazioni in assoluto, che è pari a 5 euro al mese per 48 mesi;

• il costo dell’attivazione, che corrisponde invece a 10 euro al mese per 24 mesi.

È inoltre prevista la streaming TV di TIM, ovvero TIMVISION, con la quale sono garantiti film e serie TV per tutta la famiglia.

Come personalizzare la proposta di TIM

Con l’aggiunta di soli 6 euro al mese, per un costo totale di 35,90 euro, TIM propone una connessione Internet casa con il Wi-Fi certificato e l’opzione Safe Web Plus. Di cosa si tratta nella pratica?

Del fatto che si riceverà la visita, presso la propria abitazione, di un tecnico TIM il quale avrà il compito di ottimizzare ogni ambiente domestico in modo tale da garantire la visione di contenuti in full HD.

Per quanto riguarda, invece, l’opzione Safe Web Plus serve a navigare aumentando la sicurezza della propria connessione, per esempio tramite l’attivazione del Parental Control per la protezione dei bambini.

Aggiungendo, invece, 14 euro al prezzo base del canone è possibile avere accesso ai contenuti:

• di Disney+, che comprendono i film Pixar, Marvel, Star Wars e i documenti di National Geographic;

• di TIMVISION Plus, che comprende film in prima visione, serie TV e cartoni animati, oltre che l’intrattenimento e le news di Sky, e che prevede la ricezione del decoder TIMVISION Box;

• del piano base di Netflix, che permette di vedere i contenuti da 2 dispositivi in contemporanea.

Un’altra possibilità offerta da TIM consiste nell’attivazione dell’offerta TIM Super FWA in tutte quelle zone che non sono raggiunte né dalla connessione in fibra ottica, né da quella di tipo ADSL: si tratta di una tipologia di connessione che sfrutta le onde radio dei cellulari e le connette alla fibra (non a caso si parla di fibra mista radio).

Questa promozione ha un costo fisso di 24,90 euro al mese e permette di navigare:

• fino a 30 Mbps in download;

• fino a 3 Mbps in upload.

Può essere personalizzata con l’aggiunta delle chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di soli 2 euro in più al mese.

Come funziona la promozione Internet casa di Fastweb

La fibra ultraveloce di Fastweb, che è in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps, ha un costo fisso di 29,95 euro al mese. Il primo vantaggio consiste nel fatto che tale costo è fisso per sempre e non prevede vincoli o penali di alcun tipo nel caso di recesso.

La promozione può essere attivata direttamente online: si avranno a propria disposizione 30 giorni di tempo per decidere se mantenerla oppure no: in quel caso sarà possibile recedere dal contratto senza pagare alcun costo.

Nel caso in cui si volesse cambiare operatore o staccare la linea, lo si potrà fare in qualsiasi momento, previo il pagamento di un costo pari a una mensilità che sarà addebitato per la dismissione del servizio.

L’offerta proposta da Fastweb comprende:

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa nazionale e senza scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete mobile nazionale e senza scatto alla risposta.

Sono inoltre previsti:

• il contributo di attivazione;

• il modem FASTGate di ultima generazione;

• i servizi WOW, che inglobano il WOW FI e il WOW Space;

• 3 mesi gratuiti di DAZN che potranno poi essere mantenuti al costo aggiuntivi di 8,99 euro al mese (si ricorda che l’abbonamento a DAZN ha in genere un costo di 9,99 euro al mese).

I clienti Eni Gas e luce hanno la possibilità di attivare la promozione Internet casa di Fastweb al costo di 23,95 euro al mese.

Come personalizzare le offerte Fastweb

L’offerta Internet casa di Fastweb può essere personalizzata attraverso la scelta di alcuni servizi aggiuntivi. Il primo è NOW TV, che è gratuito per i primi 3 mesi e con il quale si può avere accesso alle serie TV e agli show di Sky, oltre che ai documentari e alle produzioni originali. A partire dal quarto mese questa promozione avrà un costo totale di 39,94 euro al mese.

È possibile aggiungere alla promozione base Fastweb Casa anche un pacchetto mobile: in questa ipotesi si dovrebbe sostenere un costo extra di 8,95 euro al mese e si riceverebbe, gratuitamente, assieme al modem anche una SIM Fastweb per navigare da mobile.

Oltre alla connessione Internet casa si potrebbe quindi disporre in questo modo di:

• 50 Giga di traffico dati in Italia e 4 Giga in roaming;

• minuti illimitati in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

• 100 SMS validi per i numeri mobili nazionali e da utilizzare anche in roaming.

Durante la fase di sottoscrizione di Fastweb Mobile dovrebbero essere richiesti 10 euro di contributo per la SIM e 5 euro per la spedizione a casa, ma nel caso di attivazione online assieme all’offerta Fastweb Casa questi due costi saranno azzerati. Per il resto, si potrà usufruire di tutti i servizi inclusi nel piano per la telefonia fissa di Fastweb.