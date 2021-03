TIM o WINDTRE: offerte internet casa a confronto

Le offerte Internet casa oggi possono essere sottoscritte direttamente dalla propria abitazione, sia attraverso i siti ufficiali dei vari gestori di telefonia fissa, sia tramite la consultazione di siti dedicati alla comparazione, come per esempio SOStariffe.it.

Tra le migliori soluzioni per navigare da casa in tranquillità, ci sono quelle proposte dagli operatore TIM e WINDTRE, con i quali è possibile accedere alla fibra ottica di tipo FTTH, che permette di connettersi alla velocità di 1 Giga in download.

Quali sono le caratteristiche delle offerte Internet casa delle due aziende? Ecco quali elementi prendere in considerazione per scegliere tra TIM o WINDTRE.

Le offerte Internet casa di TIM

TIM propone degli abbonamenti il cui costo dipende dalla tipologia di rete, che potrà essere a sua volta sottoscritta a seconda di quella che è la copertura disponibile presso il luogo in cui si abita.

Le promozioni di tipo ADSL, FTTC (la fibra misto rame) e FTTH (ovvero la fibra che arriva direttamente presso la propria abitazione) hanno un costo mensile di 29,90 euro e permettono di navigare rispettivamente fino a 20 Mega, 200 Mega e 1 Giga in download.

In alternativa, è disponibile anche l’offerta TIM Super FWA, che sfrutta la fibra mista radio e che permette di navigare fino a 40 Mega in download e di 4 Mega in upload. Questa possibilità viene offerta a tutti quei clienti che non sono raggiunti dalle altre tipologie di rete.

Nel caso delle offerte di tipo ADSL, FTTC e FTTH, che si chiamano Super ADSL, Super Mega e Super Fibra, si avranno a propria disposizione, oltre a Internet illimitato, anche le chiamate da fisso gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili sparsi sul territorio nazionale.

Il modem TIM HUB+ è offerto in comodato d’uso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, mentre il contributo di attivazione è già incluso nel costo mensile del piano, al prezzo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Sono poi disponibili i contenuti di TIMVISION, che è la streaming TV di TIM, e il Google Next Mini, che si riceverà in omaggio se si sceglierà di attivare la promozione online, senza richiedere il supporto di un operatore.

Per quanto riguarda TIM Super FWA, il costo della promozione è pari a 24,90 euro al mese: se si attiva l’opzione Super Velocità si potrà navigare addirittura fino a 100 Mega in download. Il primo mese è gratuito, mentre poi sono previsti 2 euro in più al mese.

Questa promozione prevede la ricezione del modem FWA, che a seconda delle necessità della singola abitazione potrà essere di tipo Indoor autoinstallante, oppure Outdoor, il quale prevede un costo di 99 euro per l’intervento del tecnico TIM a domicilio (che potranno essere pagati in 24 rate da 4,13 euro al mese).

Le offerte Internet casa di WINDTRE

WINDTRE propone un’offerta di tipo FTTH, ovvero in grado di raggiungere la velocità massima di 1 Giga in download, al costo fisso mensile di 28,99 euro. Questa promozione garantisce il massimo della stabilità e velocità in tutta la casa, grazie alla Super Fibra WINDTRE.

L’offerta Internet casa:

comprende anche le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

non ha costi di attivazione;

prevede il modem con Super Wi-Fi, che però non è obbligatorio;

comprende inoltre 12 mesi di Amazon Prime Video, la cui proposta si arricchisce ogni mese di sempre nuovi contenuti.

La Super Fibra di WINDTRE potrà essere amplificata grazie all’attivazione della Super Fibra Top Wi-Fi, la quale ha un costo di 30,99 euro al mese. Il vantaggio di questa opzione è rappresentato dal fatto di poter espandere la portata della connessione grazie a un ripetitore Wi-Fi incluso e al modem che permette di raggiungere la massima potenza in ogni angolo di casa.



Tra gli altri servizi inclusi nelle offerte Internet casa di WINDTRE troviamo:

la Top Quality Network, ovvero una rete che garantisce una velocità di download eccellente e permette di lavorare e studiare da casa, guardare film in alta definizione e giocare online senza interruzioni;

il Super Wi-Fi, con il quale sarà garantita stabilità e velocità di connessione per tutti i dispositivi e un modem con assistenza KASKO inclusa;

Giga illimitati verso tutti gli smartphone con scheda WINDTRE presenti in famiglia;

la Super Assistenza fornita da AnyTech365, con la quale si riceverà il supporto da parte di un tecnico specializzato nella configurazione della rete e nel controllo dei propri dispositivi elettronici.

Per quanto riguarda il prezzo dell’abbonamento, per i primi 48 mesi 23 euro sono per il servizio e 5,99 euro per il modem: a partire dal quinto anno il costo si manterrà fisso e pari a 28,99 euro al mese.

Il costo si mantiene costante nel caso di offerta di tipo ADSL, FTTC o FTTH. Cambia, invece, nel caso:

dell’ ADSL a 7 Mega in download: in questo caso ha un costo mensile di 33,99 euro;

della fibra FTTH in aree bianche: in questo caso è previsto un costo di 29,99 euro al mese e un contributo di 99 euro una tantum per il primo allaccio.

Elementi in comune e principali differenze

La composizione delle offerte Internet casa di TIM e WINDTRE è molto simile:

nel costo totale mensile, che in entrambi i casi è inferiore ai 30 euro al mese;

nella presenza delle chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

nella possibilità di attivare la tipologia di rete che è raggiunta dalla propria abitazione.

In entrambi i casi viene offerto il modem in comodato d’uso: i servizi extra integrati sono leggermente diversi, ma alla fine non fanno altro che confermare il trend che contraddistingue le offerte Internet casa già da diverso tempo, ovvero il fatto che si tratta di promozioni di tipo all inclusive con servizi integrati.

Un altro elemento che vale la pena menzionare consiste nella possibilità di attivare sia le offerte Internet casa di TIM sia quelle di WINDTRE con il bonus tablet e PC, tramite il quale sarà possibile ottenere un voucher da 500 euro e il conseguente sconto diretto in fattura, sulla propria fornitura di servizi Internet.

Per richiedere il bonus PC si dovrà verificare non solo di essere in possesso dei requisiti di reddito e di connettività previsti dalla legge, ma anche di vivere in uno dei Comuni nei quali il voucher potrà essere attivato.