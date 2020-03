TIM, problemi lentezza rete mobile e fissa, cosa succede

5 Marzo 2020 - Da questa mattina (5 marzo 2020) si segnalano problemi di lentezza con la rete TIM fissa e mobile nella provincia di Milano e di Bergamo. Su downdetector.com, sito utilizzato per segnalare quando un’app o un servizio non funzionano, sono decine i commenti degli utenti. Tutti evidenziano lo stesso disservizio: rete lentissima che non permette né di lanciare un video su YouTube e nemmeno aprire una pagina di un sito Web.

Il problema riguarda sia la rete fissa (dove non si segnalano disservizi per quanto riguarda le chiamate) sia la rete mobile. Per il momento non si conoscono le cause del disservizio, ma molto probabilmente si tratta di un problema che riguarda la rete infrastrutturale di TIM. La lentezza riguarda solo le province di Milano e Bergamo, perlomeno così sembra dai commenti lasciati dagli utenti online. TIM è già al lavoro per risolvere il malfunzionamento e nelle prossime ore la situazione migliorerà.

Perché la rete TIM fissa e mobile è lenta oggi

Velocità in download a 0,1Mbps, ping superiore a 1000 e pagine dei siti internet che si aprono solo dopo alcuni minuti. Questa la situazione che stanno vivendo molti utenti TIM dalle 9:00 del mattino del 5 marzo 2020. In molti hanno contattato il servizio clienti TIM che però ha assicurato che non ci sono problemi sulla linea. Da cosa dipende, quindi, la lentezza riscontrata da moltissimi utenti sulla rete TIM fissa e mobile? Per il momento non è dato saperlo, ma continueremo a monitorare la situazione e ci terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 13:30. La situazione si è normalizzata.