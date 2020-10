TIM Super Fibra è l’offerta per avere Internet veloce di TIM: si tratta di una promozione che ha un costo fisso e che, se sottoscritta online, permette di avere accesso ad alcuni vantaggi, come per esempio quello delle chiamate.

In questa guida sarà spiegato come funziona TIM Super Fibra, quanto costa, cosa offre e quali sono le alternative che possono essere scelte da tutti quei clienti che in Italia non sono ancora raggiunti dalla fibra ottica.

Cos’è TIM Super Fibra

TIM Super Fibra è l’offerta Internet casa di TIM con la quale navigare alla velocità della fibra ottica FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload: in pratica tutta la rete, dalla centralina alla casa degli utenti che la attivano, è realizzata con cavi in fibra ottica.

Prima di scegliere di attivare TIM Super Fibra, è bene verificare se il luogo in cui si abita è coperto dalla tecnologia di rete, che purtroppo ancora oggi non copre tutto il territorio nazionale. Per farlo ci sono due possibilità: la prima consiste nel leggere l’elenco delle 100 città nelle quali oggi è presente la fibra ottica di TIM nel nostro Paese.

La seconda consiste invece nella verifica della copertura di rete: utilizzando lo speed test dI SOStariffe.it, per esempio, basterà selezionare l’operatore TIM e inserire il proprio indirizzo di casa e un indirizzo email. Si riceverà così una mail con la propria velocità di connessione in base alla quale si potrà capire quale tipologia di offerta attivare.

Quanto costa TIM Super Fibra e come funziona

TIM Super Fibra ha un costo mensile di 29,90 euro, nel quale sono compresi:

• il costo del canone;

• il contributo di attivazione, che è pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

• il modem TIM HUB+, di ultima generazione, che ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Questo significa che a partire dal secondo anno, al termine delle rate dell’attivazione, la promozione dovrebbe avere un costo di 24,90 euro al mese: il costo rimane però inalterato in quanto a partire dal 3° anno le chiamate, gratuite per i primi due anni, potranno essere mantenute al costo di 5 euro al mese.

L’offerta Internet casa TIM Super Fibra presenta, pertanto, dei vincoli di tipo contrattuale e in caso di recesso anticipato sarà dunque necessario sostenere gli eventuali costi residui di modem e contributo di attivazione.

Inoltre, in caso di disattivazione della linea, si dovranno pagare 30 euro, mentre nel caso di passaggio a un altro operatore, è previsto un costo pari a 5 euro.

Cosa offre TIM Super fibra

La promozione TIM Super Fibra prevede una connessione a Internet di tipo illimitato e le chiamate gratuite, senza costo del canone telefonico, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo in caso di attivazione online. In caso contrario, le chiamate avranno un costo pari a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta.

L’abbonamento include anche i contenuti in streaming di TIMVISION e offre la possibilità di noleggiare, a 3 euro al mese, il decoder TIMVISION Box qualora l’app di TIMVISION non fosse compatibile con la propria smart TV. A questo proposito, si ricorda che TIMVISION è compatibile con i modelli dal 2014 delle smart TV Samsung, le smart TV LG con sistema WEBOS, le smart TV Hisense e quelle Android.

Nel primo mese sono inclusi i contenuti di Disney+, che potrà essere attivato dal secondo mese in poi al costo scontato rispetto a quello di listino di 4,99 euro al mese.

Cosa faccio se non sono raggiunto dalla fibra ottica

Come anticipato in apertura, oggi la fibra ottica di TIM raggiunge soltanto un centinaio di città, ma nel caso in cui non si fosse coperti dalla fibra FTTH sono comunque disponibili delle opzioni alle quali accedere, che hanno lo stesso costo e includono gli stessi servizi.

Si tratta di:

• TIM Super Mega, ovvero la connessione in fibra FTTC, che collega la fibra ottica che parte dalla centrale TIM a una centralina su strada, dalla quale parte a sua volta un cavo di rame che arriva fino alla casa del cliente: permette di viaggiare alla velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• TIM Super ADSL, che si basa sul collegamento in rame con doppino telefonico tradizionale e permette di connettersi alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche una terza opzione, ovvero TIM Super FWA, che è una promozione che utilizza il collegamento fibra misto radio e con la quale si può navigare alla velocità massima di 30 Mega in download e di 3 Mega in upload, al costo di 24,90 euro al mese.

Le altre soluzioni TIM Super

A un costo leggermente superiore rispetto a quello di TIM Super Fibra, esistono altre due opzioni che possono essere attivate con TIM. Si tratta di:

• TIM Super Fibra Wi-Fi;

• TIM Super Fibra Wi-Fi TV.

TIM Super Fibra Wi-Fi ha un costo di 35,90 euro al mese e include gli stessi servizi presenti nell’offerta di base TIM Super Fibra, ai quali si aggiungono due servizi extra: il Wi-Fi certificato, che rappresenta una garanzia di connessione ottimale in ogni ambiente della propria abitazione, e la navigazione sicura, molto utile soprattutto per le famiglie con bambini piccoli che iniziano a usare il PC e sono quindi esposti alle minacce della rete.

TIM Super Fibra Wi-Fi TV è un piano disponibile al costo di 49,90 euro al mese. La sua particolarità, dalla quale deriva il costo fisso mensile, dipende dal fatto che, oltre alle opzioni aggiuntive già presenti nella promozione TIM Super Fibra Wi-Fi, presenta anche un pacchetto dedicato all’intrattenimento del quale fanno parte:

• Disney+;

• Netflix;

• TIMVISION Plus;

• il decoder TIMVISION Box.

Si suggerisce di attivare le promozioni di TIM direttamente online in quanto potranno essere acquistate in soli 3 minuti e si potrà seguire l’andamento dell’ordine direttamente online, si avrà a propria disposizione un assistente personale per la risoluzione di tutti i dubbi riguardanti l’attivazione della promozione, sarà possibile fissare l’appuntamento con il tecnico TIM nel caso di attivazione delle offerte con Wi-Fi certificato e si riceverà il super modem di TIM direttamente a casa, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

In alternativa, nel caso in cui non si fosse particolarmente avvezzi con l’attivazione di una promozione via web, è possibile richiedere l’assistenza di un operatore TIM, chiamando il numero verde 800 125 818.

Il servizio è gratuito e attivo:

• dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00;

• il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 18:00.