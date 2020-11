TIM SUPER Voucher: quanto costa e come richiedere offerte Bonus PC di TIM

Il bonus PC è l’agevolazione lanciata dal Governo per sostenere le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro ad attivare una nuova offerta Internet casa che abbia una velocità di almeno 30 Mega in download e ad acquistare, al contempo, un PC o un tablet.

L’obiettivo è duplice: da un lato si cerca di incrementare la diffusione della banda ultralarga, mentre dall’altro si vuole fare in modo che chi viva in condizioni di difficoltà economica possa disporre di dispositivi informativi che permettano di collegarsi alla rete dalla propria abitazione.

TIM è uno degli operatori di telefonia fissa che ha scelto di aderire al piano voucher tramite il lancio di abbonamenti Internet casa e PC o tablet a prezzi in promozione: ha ideato dunque l’offerta TIM SUPER Voucher, disponibile dal 9 novembre per tutti i clienti che soddisfano i requisiti previsti.

A chi si rivolge e qual è la procedura da seguire per accedere a questa nuova promozione? Vediamo di preciso di cosa si tratta, come funziona la sua attivazione e quali sono gli sconti ai quali si potrà avere accesso.

Cos’è TIM SUPER Voucher

TIM dà la possibilità agli utenti che rientrano nel bonus PC introdotto dal Governo, poiché sono in possesso dei requisiti economici e non hanno una connessione Internet casa che viaggi ad almeno 30 Mega, di attivare TIM SUPER Voucher e risparmiare così 500 euro.

Nella pratica si potrà:

• attivare la fibra al costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi;

• comprare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi, spendendo soltanto 29,90 euro, invece del prezzo di listino, che è pari a 329,90 euro.

A partire dal 21° mese l’abbonamento avrà un costo di 29,90 euro al mese, che corrisponde al prezzo di vendita online della connessione Internet casa di TIM.

Prima di procedere con l’attivazione della promozione, si consiglia assolutamente di fare due cose:

• la prima consiste nella verifica della copertura, necessaria per sapere in anticipo se si è raggiunti dalla fibra ottica TIM;

• la seconda, altrettanto importante, consiste nel verificare di rientrare nei requisiti del bonus PC.

Per quanto riguarda la verifica della copertura, si tratta di una procedura davvero molto semplice: consiste infatti nell’inserimento del proprio indirizzo di residenza direttamente sul sito di TIM, oppure su altri portali specializzati, come per esempio SOStariffe.it. In pochissimo tempo si riceverà una mail nella quale saranno indicate le velocità reali alle quali è possibile navigare nel luogo in cui si abita.

Chi ha diritto al voucher famiglia

Il voucher famiglia previsto nell’offerta di TIM è composto da 2 bonus, per un valore massimo di 500 euro:

• il primo corrisponde a un contributo di 200 euro che potrà essere utilizzato per l’attivazione di una nuova offerta Internet casa che dovrà avere una velocità minima di 30 Mega in download. Tale cifra sarà erogata direttamente sulla fattura dell’abbonamento a Internet, tramite un bonus di 10 euro per un totale di 20 mesi;

• il secondo bonus ha, invece, un valore di 300 euro e si potrà utilizzare per l’acquisto di un tablet o di un computer: nell’ipotesi in cui il prodotto scelto avesse un prezzo superiore a quello del voucher, allora si dovrà pagare la differenza in contanti alla consegna del dispositivo elettronico.

Il contributo economico potrà essere richiesto non solo nel caso in cui si abbia un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, ma anche se si rispettano altri due parametri, ovvero:

• si risieda in una dei Comuni che rientrano nel Piano Voucher;

• non si abbia in casa una connessione a Internet di velocità almeno pari ai 30 Mega in download.

Per conoscere se si abita in un Comune per il quale è prevista la possibilità di poter usufruire del bonus PC, si può consultare direttamente la sezione dedicata disponibile sul sito di TIM.

Come si attiva il bonus Internet con TIM

Dopo aver verificato di essere effettivamente in possesso dei requisiti richiesti, per poter ottenere il bonus Internet e il bonus computer e PC si dovrà:

• cliccare su Verifica e attiva se si vuole attivare TIM SUPER Voucher direttamente dal sito dell’operatore, oppure chiamare il numero 800 125 818;

• attendere l’attivazione della linea, in seguito alla quale si riceverà direttamente a casa il tablet o il computer scelto;

• consegnare al corriere la documentazione necessaria, ovvero la copia del documento di identità e del codice fiscale;

• si dovranno quindi firmare i moduli per il riconoscimento del bonus “Voucher sulle famiglie a basso reddito”;

• nel caso in cui il costo del prodotto acquistato fosse superiore a 300 euro, si dovrà saldare la differenza direttamente al corriere, tramite pagamento in contanti.

Quali sono le caratteristiche della connessione Internet casa di TIM

Chi attiva l’offerta TIM SUPER Voucher ed è raggiunto dalla fibra FTTH (Fiber To The Home), avrà la possibilità di poter navigare fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload (si ricorda che al momento la fibra FTTH di TIM è disponibile in 140 città).

Oltre alla connessione a Internet di tipo illimitato, nel piano TIM Internet casa sono inclusi:

• il contributo di attivazione, che non prevede alcun costo;

• il modem TIM HUB+, fornito in comodato d’uso gratuito: si tratta di un modello di ultima generazione, nonché il primo modem in Italia con Wi-Fi 6;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM, con la quale avere accesso a film e serie TV dedicate a tutta la famiglia.

Come anticipato, la connessione Internet casa di TIM in fibra ottica ha in genere un costo fisso mensile di 29,90 euro al mese: grazie alla promozione TIM SUPER Voucher, per i primi 20 mesi si pagheranno soltanto 19,90 euro al mese.

Le chiamate sono gratuite, mentre generalmente è previsto un costo di 19 centesimi al minuto, al quale si aggiunge anche lo scatto alla risposta di 19 centesimi.

Nel caso in cui si decidesse di prendere il modello di Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi, che ha un costo di 329,90 euro al mese, lo si pagherebbe soltanto 29,90 euro poiché il resto andrebbe pagato con il voucher da 300 euro.

Tra le caratteristiche del tablet, si annoverano la nuova S Pen con Air Action inclusa, il display immersivo con cornice sottile e il doppio speaker AKG con Dolby Atmos per un audio di tipo 3D.

Nell’ipotesi in cui si volesse recedere dall’offerta TIM SUPER Voucher, lo si potrà fare in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi di disattivazione, ma si dovrà restituire il modem TIM HUB+.