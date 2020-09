TIM, Vodafone, Fastweb o WINDTRE? Ecco come scegliere l'offerta Internet casa

Sei alla ricerca di una nuova offerta Internet casa ma non sai da dove cominciare? In effetti, di primo acchito, le promozioni per connettersi da casa alla massima velocità sembrano davvero tutte uguali.



Nella pratica ci sono delle differenze che non hanno a che vedere soltanto con i costi, ma anche con la tipologia di abbonamento che in alcuni casi è vincolante e può prevedere delle riduzioni del canone nel tempo, mentre in altri no.

Di seguito saranno analizzate le proposte Internet casa di TIM, Vodafone, Fastweb e WINDTRE e saranno messi in evidenza quelli che sono gli elementi più importanti, ovvero quelli che potrebbero fare la differenza nella scelta di una determinata promozione a scapito di un’altra.

Le offerte Internet casa di TIM

Le promozioni Internet casa di TIM partono da un minimo di 24,90 euro al mese fino a un massimo di 49,90 euro al mese. Si tratta di tariffe che possono essere attivate in tutta Italia: TIM è infatti un operatore molto attento ai bisogni dei suoi utenti e, oltre alle solite promozioni in fibra ottica e ADSL, ha ideato anche un’offerta che permette di navigare con il Wireless fisso.

Si tratta di TIM Super FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, che è la promozione fibra mista radio in grado di raggiungere tutte quelle zone che non sono ancora coperte né dalla connessione in fibra ottica, né da quella ADSL.

L’offerta si basa sull’installazione di un’antenna in grado di captare le onde radio trasmesse a loro volta da una stazione collegata ai cavi della fibra: basterà poi installare il modem FWA TIM, indoor o outdoor a seconda dei casi specifici, e si potrà avere accesso a una connessione che viaggi alla velocità di 300 Mbps in download e di 30 Mbps in upload fino a un massimo di 500 Giga al mese.

Per conoscere se si potrà attivare una promozione TIM in fibra ottica o ADSL sarà sufficiente effettuare un test della copertura: farlo è davvero molto semplice nel senso che basterà inserire il proprio indirizzo di residenza sul sito dell’operatore o su portali specializzati, come SOStariffe.it, per sapere quale offerta Internet casa attivare.

A seconda della velocità di navigazione, si tratterà di:

• TIM Super ADSL, che è la connessione che raggiunge i 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload;

• TIM Super Mega, ovvero la connessione in fibra FTTC che raggiunge i 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

• TIM Super Fibra, ovvero la connessione in fibra FTTH che raggiunge 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Queste offerte Internet casa hanno un costo mensile di 29,90 euro nel quale sono inclusi:

• la connessione illimitata;

• le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online;

• il modem Wi-Fi TIM HUB+ di ultima generazione, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

• TIMVISION;

• Il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

L’offerta di TIM prevede dei vincoli? La risposta è affermativa in quanto qualora si recedesse in anticipo rispetto alle rate previste per il pagamento di modem e contributo di attivazione, si dovrebbero pagare tutte le rate residue.

Tra le proposte di TIM ci sono anche:

• TIM Super Wi-Fi, che ha un costo di 35,90 euro al mese e include i servizi aggiuntivi del Wi-Fi certificato e della navigazione sicura;

• TIM Super Wi-Fi TV, che prevede un pacchetto dedicato all’intrattenimento, con Netflix, Disney+, TIMVISION Plus e TIMVISION Box, al costo di 49,90 euro al mese.

Le offerte Internet casa di Vodafone

Le offerte Internet casa di Vodafone hanno un costo di 29,90 euro al mese e possono essere attivate con la fibra ottica FTTH, che raggiunge la velocità di 1 Giga in download, oppure con la fibra FTTC o l’ADSL nelle zone non ancora coperte dalla rete più veloce fra tutte.

Il prezzo dell’abbonamento comprende:

• 20,90 euro per il canone mensile;

• 6 euro per i servizi Vodafone Ready che includono il modem, per 48 mesi;

• 1 euro per il costo di attivazione, per 24 mesi;

• 2 euro per le chiamate.

Nel caso di attivazione online, si riceverà in omaggio la Vodafone TV, che invece di solito ha un costo di 2 euro al mese per 48 mesi. Sono previsti, inoltre, 6 mesi gratuiti di Amazon Prime video.

L’offerta di Vodafone è vincolante e nel caso di recesso anticipato si dovranno sostenere tutte le rate residue, ovvero quelle del modem e del contributo di attivazione. Nel caso di attivazione online:

• l’offerta avrà un costo di 28,90 euro dopo i primi 24 mesi;

• il costo dell’offerta si ridurrà ancora e diventerà di 20,90 euro al mese dopo altri 24 mesi dalla prima riduzione.

Le offerte Internet casa di Fastweb

Fastweb propone un’offerta Internet casa super vantaggiosa, chiamata Fastweb Casa + Mobile, con la quale, al costo di 25,95 euro al mese, si potranno ricevere sia l’abbonamento alla connessione Internet casa, sia una SIM mobile con 50 Giga, minuti illimitati e 100 SMS.

Anche la connessione Internet casa di Fastweb potrà essere attivata, sulla base della propria copertura, con la fibra ottica FTTH, che raggiunge la velocità di 1 Giga in download, oppure con la fibra FTTC o l’ADSL, con le quali navigare rispettivamente a 200 Mega e 20 Mega in download.

La promozione proposta da Fastweb include anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, il modem FASTGate, i servizi WOW e la possibilità di aggiungere DAZN, gratuito per 3 mesi e poi attivabile al costo scontato di 8,99 euro al mese in più.

A differenza delle promozioni di TIM e Vodafone, l’offerta di Fastweb non prevede vincoli: sarà quindi possibile recedere in qualsiasi momento dal servizio, pagando un costo di dismissione di 29,95 euro.

Le offerte Internet casa di WINDTRE

La connessione di WINDTRE garantisce velocità di navigazione eccellenti, con le quali è possibile vedere senza problemi film in 4K in streaming senza che si verifichino interruzioni: il suo super Wi-Fi è infatti potente, semplice e in grado di collegare ben 100 dispositivi in contemporanea.

La promozione ha un costo di 28,98 euro al mese – 22,99 euro per il canone e 5,99 euro per il modem – e non prevede costi di attivazione.

Oltre alla connessione Internet illimitata, con l’offerta di WINDTRE si avrà accesso a:

• le chiamate illimitate, che sfruttano il servizio VoIP: sarà sufficiente collegare il telefono di casa al modem;

• il modem incluso al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• Giga illimitati per i propri smartphone attivi fin dal primo momento;

• una SIM al costo di 9,99 euro al mese, contenente Giga e minuti illimitati.

Nel caso di recesso anticipato, non ci sono penali, ma sarà previsto il pagamento del costo di una mensilità più le rate residue del modem.

Per quanto riguarda la velocità di navigazione:

• la super fibra FTTH raggiunge 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

• la super fibra FTTH in aree bianche raggiunge 1 Giga in download e 300 Mega in upload e ha un costo di 29,98 euro al mese;

• la fibra FFTC – offerta Internet 200/100 – raggiunge 200/100 Mega in download e 20 Mega in upload;

• l’ADSL – offerta Internet 20 – raggiunge 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

• Internet 7 in ADSL, infine, viaggia invece fino a un massimo di 7 Mega in download e di 256 Kbps in upload e ha un costo di 33,98 euro al mese.