Trasferimento linea telefonica: come farlo e trovare un nuovo operatore

Il trasferimento della linea telefonica si richiede nell’occasione in cui si abbia intenzione di cambiare operatore telefonico, ma si vorrebbe mantenere il vecchio numero di telefono fisso. Come funziona di preciso questa operazione?

Vediamo di seguito tutte le fasi della procedura e quali offerte prendere in considerazione nel caso di passaggio a un nuovo gestore Internet casa.

Quando si può fare il trasferimento della linea telefonica

Quando si procede con il trasferimento della propria linea telefonica, è bene sapere che lo si potrà fare solo nel caso in cui esso avvenga nello stesso distretto telefonico.

Per questo motivo, si consiglia sempre di chiedere alla compagnia telefonica scelta se la propria zona sia coperta dalla linea, se ci siano problemi di tipo tecnico o commerciale e se la nuova connessione che si attiverà sia almeno pari a quella che si aveva in precedenza.

Su questo punto, è possibile anche procedere in autonomia, effettuando una verifica della propria copertura di rete. Lo si potrà fare direttamente sul sito del nuovo gestore con il quale si vorrebbe attivare un’offerta Internet casa, oppure su siti specializzati, come SOStariffe.it, dove è disponibile una sezione dedicata.

Il trasferimento della linea telefonica conviene?

Ci sono diverse motivazioni per le quali una famiglia, un professionista o qualsiasi altro soggetto potrebbe essere interessato al mantenimento del proprio numero di telefonia fissa.

La risposta a questa domanda, dunque, è davvero molto soggettiva e dipende dalle esigenze specifiche. Un lavoratore autonomo con uno studio avviato da diversi anni dovrebbe, per esempio, richiedere la modifica del numero su eventuali piattaforme di sponsorizzazione della propria attività e sullo stesso Google.

Un’informazione utile su questo tema potrebbe essere relativa al fatto che quando si richiede il trasloco della propria linea telefonica, il proprio gestore dovrebbe indicare la migliore promozione presente in quel dato momento in modo tale da cercare di non perdere il cliente intenzionato a cambiare.

Come funziona il cambio di gestore

Nel caso in cui si volesse procedere con il trasloco della propria linea telefonica, sarà necessario rivolgersi al proprio gestore.

Per farlo, sarà possibile:

inviare un modulo precompilato, via Internet, in modo tale da accorciare i tempi della procedura; contattare direttamente il servizio clienti.

Quali sono i tempi e i costi previsti per portare a termine questa procedura? I costi variano tra i vari operatori, ma sono compresi in un range che va tra i 30 e i 100 euro.

In merito alle tempistiche previste per il trasloco della linea telefonica, l’attesa potrebbe corrispondere:

a circa 10-12 giorni ;

se si è particolarmente sfortunati, a un periodo di 6-7 settimane.

Nel caso di ritardi, si potrà sollecitare il gestore affinché cerchi di velocizzare il completamento della procedura. Qualora si dovessero subire dei disagi, sarà possibile reclamare il ritardo.

Cambiare operatore di telefonia fissa: qualche consiglio

Le offerte di telefonia fissa hanno non solo subito diversi cambiamenti nel corso degli ultimi anni, ma continuano ad aggiornarsi costantemente, seguendo quello che è l’andamento dei principali trend di mercato.

Questo è il motivo principale per il quale tenersi sempre aggiornati sulle nuove offerte Internet casa non rappresenta soltanto un modo certo per riuscire a risparmiare, ma anche per avere accesso a una connessione Internet casa migliorativa rispetto a quella che si possiede.

Il primo passaggio da compiere, come abbiamo anticipato nelle righe precedenti, consiste nella verifica della propria copertura di rete, in modo tale da conoscere in anticipo se si potrà accedere alla rete in fibra FTTH, la più veloce in assoluto, che è in grado di raggiungere la velocità massima di 1 Giga in download o di 2,5 Giga in download.

Si tratta di una tecnologia che non è ancora diffusa in tutta Italia: per questo molto spesso si potrà attivare solo una promozione in fibra FTTC (Fiber to the Cabinet), ovvero la famosa fibra misto-rame con la quale si potrà navigare alla velocità massima di 200 Giga in download.

Per trovare l’offerta che si adatta meglio alle proprie esigenze, si consiglia di utilizzare un comparatore di offerte Internet casa, che permetterà di confrontare in modo semplice e veloce le migliori offerte disponibili in circolazione.

Analizzando il mercato delle offerte attuali, in particolare emerge che:

la maggior parte delle connessioni che si possono sottoscrivere oggi sono di tipo all inclusive , quindi non prevedono soltanto l’accesso illimitato a Internet, ma anche le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

molte tariffe permettono di aggiungere dei piani integrativi, che prevedono delle offerte per il mobile o dei servizi legati all’intrattenimento.

