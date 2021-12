Trasformare la tv in una smart TV 4K con Fire Stick costa quasi la metà

Quello delle chiavette per rendere smart qualsiasi TV tramite l’ingresso HDMI è un segmento che in pochi anni è letteralmente esploso. Sono piccole, hanno tanta tecnologia, sono costantemente aggiornate, possono essere trasportate facilmente e, nascoste dietro la TV, nemmeno si notano. Sono invisibili, ma offrono tanto.

La Fire TV Stick 4K di Amazon è una delle più gettonate. Oltre ad avere tutte le peculiarità appena elencate, la chiavetta per rendere smart qualsiasi TV del colosso del commercio online è estremamente semplice da utilizzare: basta spingerla nell’ingresso HDMI (o, se non c’è spazio sufficiente, sfruttare la prolunga in dotazione), collegarla ad una presa di corrente o, alle brutte, all’ingresso USB della TV stessa, e infine connetterla al Wi-Fi di casa o a quello generato dallo smartphone. Il gioco è fatto: in pochi istanti una qualsiasi TV si trasforma in una smart TV di ultima generazione. E con una spesa contenuta, specie con l’offerta attuale.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche tecniche

La chiavetta smart di Amazon offre streaming in 4K dai colori vividi grazie, anche, al supporto al Dolby Vision. Il fatto che sia 4K Ultra HD non implica che non riesca a riprodurre contenuti a risoluzioni inferiori se connessa ad un televisore, ad esempio, Full HD: insomma, nonostante sia capace di regalare il meglio su TV 4K la si può utilizzare dove meglio si crede.

Non solo Dolby Vision però: la chiavetta di Amazon che fa di qualsiasi TV una smart TV supporta i contenuti in formato 4K Ultra HD fino a 60 frame per secondo, ma anche HDR10, HDR10+ e HLG, tutti sistemi che incrementano la qualità dell’immagine. E per assicurare un coinvolgimento sonoro adeguato, Amazon Fire TV Stick 4K supporta anche il protocollo Dolby Atmos, cosicché si possa connettere il dispositivo a una soundbar o a un impianto stereo compatibile per sentire le scene prendere vita con l’audio avvolgente Dolby Atmos, disponibile su alcuni titoli selezionati, compresi quelli presenti su Prime Video, Netflix e Disney+.

Tra le app di streaming supportate da Fire TV Stick 4K ci sono – oltre alle tre elencate sopra con il supporto a Dolby Atmos – YouTube, DAZN, Mediaset Infinity, Apple TV, Rai Play e molte altre, perché l’elenco è in continua espansione. E poi c’è il telecomando vocale Alexa con comandi per la TV, ed è molto comodo perché basta premere il pulsante dedicato ad Alexa per chiedere all’assistente di cercare, avviare e controllare la riproduzione di contenuti, o anche passare alla modalità via cavo. Presenti pure dei tasti dedicati all’avvio rapido di Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Fire TV Stick 4K: l’offerta Amazon

Fire TV Stick 4K di Amazon è stata ufficializzata ad un prezzo di listino di 59,99 euro, tutto sommato ben proporzionati rispetto alle possibilità offerte e alla qualità dell’esperienza che deriva da una chiavetta smart come questa.

Tuttavia adesso Amazon offre un importante sconto sull’acquisto di Fire TV Stick 4K, che costa 33,99 euro (-26 euro, -43%): a questo prezzo farsi scappare un oggetto così polivalente e comodo potrebbe essere un errore.

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa