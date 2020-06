Tredici 4, come vedere l'ultima stagione in TV e sullo smartphone

Una delle serie TV più amate degli ultimi anni è arrivata alla conclusione: la quarta stagione di Tredici è disponibile per tutti gli abbonati dal 5 giugno su Netflix. Una serie TV molto controversa, un teen drama che ha affrontato un tema che molto spesso viene sottovalutato: la salute psichica degli adolescenti sconvolti da traumi o da problemi infantili.

Tredici 4 sarà l’ultima stagione della serie TV e non c’è nessuna possibilità che arrivi un seguito: tutti i protagonisti hanno deciso di seguire strade diverse. Già in passato c’erano state molte voci su una possibile cancellazione della serie TV alla fine della seconda stagione (con l’addio dell’attrice principale Katherine Langford), ma alla fine i produttori e gli sceneggiatori hanno voluto proseguire fino alla quarta stagione. Tredici 4 seguirà la trama della scorsa stagione e cercherà di dare una risposta a tutte le domande rimaste ancora aperte.

Tredici 4, le anticipazioni sulla trama

Come tutte le stagioni conclusive di una serie TV, anche Tredici 4 porterà a termine l’arco narrativo iniziato nella stagione precedente. I protagonisti affrontano l’ultimo anno alla Liberty High School, ma dovranno convivere con il peso di essere coinvolti con l’omicidio di un innocente. Avvenimento che è stato il perno centrale della terza stagione e che sarà anche quello di Tredici 4.

Tredici 4, le puntate

In totale sono dieci le puntate di Tredici 4 e la durata varia tra i cinquanta e i sessanta minuti. Ecco i titoli delle ultime dieci puntate di Tredici:

Vacanze invernali

La visita al college

San Valentino

Il campeggio dell’ultimo anno

Festa in casa

Giovedì

Il colloquio per l’università

Ammissione/Rifiuto

Il ballo

Il diploma

Quando esce Tredici 4

Tredici 4 è disponibile su Netflix dalle ore 9:00 del 5 giugno 2020. Come accade solitamente sulla piattaforma di video streaming, tutte le puntate di Tredici 4 sono disponibili in contemporanea.

Come vedere in TV e in streaming Tredici 4

Per guardare le dieci puntate di Tredici 4 è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare un dispositivo supportato dalla piattaforma (smartphone, tablet, computer, smart TV, console e dongle). Per vedere sul TV Tredici 4 è necessario avere uno smart TV con installata l’app di Netflix, oppure collegare al televisore un accessorio esterno, come ad esempio una console o un computer.

La quarta stagione di Tredici può essere vista anche in streaming utilizzando l’app di Netflix per smartphone e tablet. Dopo aver lanciato l’app e inserito le proprie credenziali, bisogna premere sul banner di Tredici, selezionare la quarta stagione e premere sul pulsante Play della prima puntata.