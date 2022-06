Tristar AC-5477, condizionatore portatile mai così conveniente

Il caldo asfissiante di questi ultimi giorni avrà convinto anche i più scettici. Difficilmente, ormai, è possibile affrontare l’estate senza avere in casa un condizionatore con il quale rinfrescare gli ambienti della nostra abitazione. Acquistando un condizionatore portatile, poi, non sarà neanche necessario fare lavori in casa per installare splitter e motore esterno: sarò sufficiente piazzarlo vicino a una finestra e il gioco è fatto.

Apparecchi come il Tristar AC-5477, ad esempio, sono facili da installare e possono essere agevolmente spostati nelle varie stanze di casa senza sostenere spese aggiuntive. Garantiscono, poi, un’ottima capacità di raffreddamento con consumi elettrici ridotti. Il condizionatore portatile Tristar, poi, è disponibile su Amazon con uno sconto mai visto prima e un voucher che fa crollare il prezzo al minimo storico. Insomma, una promozione da non farsi assolutamente scappare.

Tristar AC-5477 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore portatile in offerta su Amazon è l’ideale per raffrescare casa nei caldi giorni estivi. Dotato di telecomando e timer, il Tristar AC-5477 ha una capacità di raffreddamento di 7.000 BTU e può essere utilizzato anche come raffreddatore e ventilatore. La possibilità di poter impostare la temperatura tra 16° centigradi e 31° centigradi, poi, farà sì che il condizionatore torni utile anche nel corso dell’inverno.

Na va dimenticato, poi, che il Tristar AC-5477 funziona anche come deumifidatore, rendendo così meno insopportabile la canicola estiva senza dover necessariamente attivare il condizionatore. L’aria secca, poi, si raffredda più velocemente rispetto a quella piena di umidità: attivando prima il deumidificatore, dunque, si potrà raffrescare il salone o la camera da letto risparmiando prezioso tempo.

Il Tristar AC-5477 rinfresca velocemente stanze con una superficie di 25-30 metri quadrati e può poi essere facilmente trasportato in un altro ambiente. Insomma, sarà sufficiente un unico condizionatore per tenere fresca la propria abitazione: grazie alle rotelle, infatti, sarà sufficiente spostare il condizionatore in offerta su Amazon per godere della sua capacità di raffreddamento di 7.000 BTU.

I consumi elettrici del Tristar AC-5477, poi, sono decisamente ridotti, se paragonati a quelli di prodotti analoghi: classe energetica A, il Tristar AC-5477 ha picchi di consumi di appena 780 Watt. Il condizionatore portatile è dotato anche di tubo flessibile, grazie al quale montare immediatamente l’apparecchio non appena verrà consegnato dal corriere.

Condizionatore portatile Tristar in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo sconto top di oggi su Amazon fa precipitare il prezzo al punto più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il condizionatore portatile Tristar è scontato del 31%, con il prezzo che scende a 204,95 euro (contro i 299,00 euro del listino). A rendere ancora più interessante la promozione Amazon, però, troviamo un coupon di 20 euro valido solo per oggi che spinge il prezzo al di sotto della soglia dei 200 euro. Sarò sufficiente selezionare lo sconto aggiuntivo prima di aggiungere il condizionatore al carrello per poterlo pagare meno di 200 euro.

Condizionatore portatile Tristar AC-5477, capacità di raffreddamento di 7.000 BTU, funzione deumidificatore