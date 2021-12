Tutta la memoria extra di cui hai bisogno per il 2022 è a metà prezzo

Nei primi anni di evoluzione tecnologica si sono susseguiti diversi formati di memorie esterne. Qualcuno ricorderà le Memory Stick di Sony o le recenti NM Card di Huawei, ma nessuna di esse è riuscita a imporsi come lo standard microSD, che è arrivato fino ai giorni nostri e rappresenta, di fatto, l’unica soluzione per avere più memoria.

Del resto sono davvero polivalenti: le si possono utilizzare su smartphone, tablet, foto e videocamere, ma anche, volendo, per ampliare la memoria di un laptop in maniera comoda e rapida, dal momento che basta inserirle e funzionano subito. E poi costano poco. Anzi ultimamente, grazie ad un’offerta per la microSD di Samsung, addirittura pochissimo. L’unico aspetto a cui prestare attenzione durante la scelta è di verificare lo standard di velocità della scheda microSD, ma gli ultimi modelli difficilmente scendono sotto i 60 MB al secondo e vanno quindi più che bene per la maggior parte degli utilizzi (velocità superiori sono essenziali solo sulle fotocamere e videocamere digitali di alto livello).

MicroSD Samsung Evo Select, le caratteristiche

Samsung è una garanzia assoluta in fatto di memorie. L’azienda di Seul è impegnata in numerosi business tra cui quello delle memorie esterne, che è uno di quelli in cui ha maggior successo: è il più grande produttore al mondo e detiene i brevetti per le tecnologie più avanzate.

La scheda di memoria microSD Samsung Evo Select UHS-I U3, con adattatore SD incluso (serve, ad esempio, per inserire la schedina nei laptop con lo slot SD “grande" e non microSD), vanta una velocità di scrittura di 90 MB al secondo.

La scheda è resistente all’acqua, al calore, ai raggi X e ai campi magnetici, ed è quindi perfetta per essere portata ovunque in modo da aumentare la quantità di foto e video che possiamo scattare e girare senza la preoccupazione che un evento improvviso possa distruggerla, insieme a quel che contiene.

MicroSD Samsung Evo Select, l’offerta Amazon

Negli ultimi anni, il costo delle schedine microSD è sceso in modo considerevole in rapporto al passato e alla quantità di spazio di archiviazione in GB: Samsung MB-ME256HA Evo Select da 256 GB è venduta ad un prezzo di listino di 61 euro circa: con un semplice calcolo ci si accorge che sono appena 24 centesimi al GB.

Ma se l’acquisto a prezzo pieno era già conveniente, al prezzo attuale è un vero e proprio affare. Amazon offre Samsung MB-ME256HA Evo Select da 256 GB a 29,99 euro (-31,30 euro, -51%), cioè a meno della metà del prezzo originale: un ottimo acquisto in vista di un 2022 senza “problemi di memoria".

Samsung scheda MicroSD con adattatore SD Incluso