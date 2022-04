Tutte le offerte con più di 100 giga al mese inclusi

Le offerte mobile hanno subito un bel po’ di cambiamenti nel corso degli ultimi anni: si sono trasformate, infatti, in promozioni di tipo all inclusive, che comprendono bundle sempre più interessanti di minuti, messaggi e Giga.

Sono quindi scomparse quasi del tutto le vecchie offerte mobile a consumo e sono aumentati i Giga inclusi ogni mese nel piano scelto. In queste righe confronteremo le migliori offerte che prevedono più di 100 Giga al mese inclusi.

Fastweb Mobile a 7,95 euro

L’operatore Fastweb è molto attivo non solo nel settore della telefonia fissa, ma anche per quel che riguarda le offerte mobile: oggi prevede infatti diverse soluzioni disponibili di tipo 5G, che si possono attivare anche in concomitanza a una promozione Internet casa.

Una delle offerte disponibili con più di 100 Giga ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

150 Giga al mese;

100 SMS.

ho. Mobile a 7,99 euro

Si tratta di una promozione riservata soltanto ad alcune tipologia di clienti che sceglieranno di passare a ho. Mobile in mobilità: In particolare, si tratta di Iliad, Coop Voce, Kena Mobile e altri MVNO.

La promozione proposta da ho. Mobile (che è l’operatore virtuale di Vodafone) al costo di 7,99 euro al mese comprende:

120 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

non sono previsti costi né per l’attivazione né per la nuova SIM.

I nuovi numeri, al costo di 8,99 euro al mese, potranno invece sottoscrivere una tariffa che include:

100 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

un contributo di attivazione pari a 9,99 euro, da sostenere una sola volta.

Kena Mobile a 7,99 euro al mese

Kena Mobile, ovvero l’operatore virtuale di TIM, propone una tariffa disponibile al costo di 7,99 euro al mese dedicata a tutti gli operatori virtuali che decideranno di effettuare la portabilità verso Kena.

Questa promozione si caratterizza per:

130 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

500 SMS;

un costo previsto per l’attivazione una tantum pari a 4,99 euro.

Vodafone 100 Digital Edition

Con 5 euro previsti per il primo mese di prova, questa promozione di Vodafone, che non prevede costi di attivazione o per la nuova SIM e ha un costo di 9,99 euro al mese, prevede:

100 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati.

Spusu 100

Spusu è un operatore virtuale austriaco che offre promozioni davvero molto convenienti. Con Spusu 100 si avranno a propria disposizione al costo di 9,99 euro al mese:

100 Giga di Internet;

2.000 minuti;

500 SMS.

La caratteristica di punta di questa promozione è la riserva di Giga, che può arrivare fino a 200 Giga in più al mese: questi ultimi si accumulano se nel mese precedente non si utilizzano tutti Giga, minuti e messaggi presenti nel piano mensile.

Iliad Giga 150

I Giga inclusi nelle offerte Iliad non hanno fatto altro che aumentare nel corso degli ultimi mesi, a fronte del mantenimento di un costo che non supera mai i 9,99 euro al mese (+ 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM).

La migliore offerte del momento, che è di tipo 5G, comprende:

150 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

chiamate e minuti in roaming in Europa;

7 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti internazionali illimitati verso più di 60 destinazioni;

servizi extra inclusi gratuitamente, come l’hotspot, la segreteria telefonica, il piano tariffario, il controllo del credito residuo.

Chi attiva questa promozione, avrà anche la possibilità di scegliere la fibra di Iliad al costo scontato di 15,99 euro al mese: si tratta di una delle offerte più economiche e interessanti del momento, da prendere assolutamente in considerazione.

TIM Wonder SIX

Si tratta di una tariffa di tipo operator attack che TIM dedica ai clienti che scelgono di cambiare da Iliad, PosteMobile e altri MVNO. La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

100 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

25 euro per l’attivazione della nuova SIM, nella quale sono inclusi 20 euro di credito.

Nel caso in cui si fosse interessati a un’offerta mobile con Giga illimitati, le tariffe solo mobile esistono, ma prevedono costi elevati. Quello che si potrebbe fare per sottoscrivere un’offerta di questo tipo consiste nell’attivare una promozione congiunta.

In cosa consiste? In un’offerta fisso + mobile. Sono sempre di più gli operatori che la propongono e si tratta, senza dubbio, di una promozione: