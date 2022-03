Tutte le offerte Internet Casa con attivazione e modem inclusi

Qual è la rete Internet più veloce e quali sono le offerte Internet casa che offrono il miglior rapporto tra il servizio offerto e il prezzo da sostenere ogni mese? Le promozioni Internet casa sono molto cambiate nel tempo.

Da offerte solo Internet si sono infatti trasformate in promozioni di tipo all inclusive, ovvero che comprendono:

una connessione a Internet, alla massima velocità possibile oggi, ovvero della fibra di tipo FTTH, senza limiti;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza dover pagare il costo del canone telefonico;

modem e attivazione inclusi nel prezzo, e diversi altri servizi aggiuntivi già integrati (o integrabili).

Scopri le migliori offerte Internet casa

Migliori offerte Internet casa con attivazione e modem inclusi

Tra le migliori promozioni Internet casa che prevedono (quasi sempre) nel costo dell’abbonamento mensile sia il modem, sia il contributo di attivazione troviamo quelle proposte da:

Iliad;

Fastweb;

WINDTRE;

Vodafone.

Sebbene non si tratti di offerte Internet casa a 10 euro al mese (tariffa prevista per un’offerta mobile di tipo all inclusive), si tratta di promozioni che prevedono costi molto competitivi, destinati ad abbassarsi ancora nel corso dei prossimi mesi.

Attiva un’offerta Internet casa con attivazione e modem inclusi

Offerte Internet casa Iliad

Iliad ha lanciato da poco tempo sul mercato le sue offerte Internet casa, che sono attualmente le promozioni in fibra ottica FTTH più convenienti tra tutte. I già clienti mobile potranno infatti pagare soltanto 15,99 euro al mese, mentre per tutti gli altri cliente l’offerta avrà un costo di 23,99 euro al mese (per sempre, per davvero).

Nonostante si dovrà pagare un contributo di installazione di 39,99 euro un tantum, quindi una sola volta, si consiglia comunque di considerare questa promozione:

per la grande affidabilità di Iliad;

per il prezzo di lancio, che non subirà rimodulazioni nel tempo.

Nel pacchetto mensile è comunque incluso l’Iliadbox (il modem) in comodato d’uso gratuito, la fibra ottica, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionale da numero fisso, oltre che 60 minuti internazionali verso più di 60 destinazioni.

Risparmia con un’offerta Internet casa

Offerte Internet casa Fastweb

Fastweb propone due offerte Internet casa. La prima è Fastweb Casa Light, una promozione disponibile al costo di 25,95 euro al mese e nella quale sono inclusi:

l’attivazione;

il modem FASTGate;

la fibra Ultraveloce;

le chiamate a consumo;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Al prezzo fisso mensile di 28,95 euro al mese, è disponibile invece Fastweb Casa, che ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende:

l’attivazione;

il modem FASTGate;

la fibra Ultraveloce;

le chiamate a consumo;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’Internet Box NeXXt con Wifi di ultima generazione e Alexa Integrata.

Offerte Internet casa WINDTRE

La promozione Internet casa proposta da WINDTRE, nella quale sono inclusi sia il modem, sia il contributo di attivazione, ha un costo minore per i già clienti mobile, che potranno attivarla al costo di 22,99 euro al mese.

Per tutti gli altri clienti è previsto un costo di 26,99 euro al mese. Nel piano mensile sono inclusi:

la fibra ottica illimitata, fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate illimitate incluse verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Sono previsti anche Giga illimitati gratis su 3 SIM mobile, inclusi nel prezzo dell’abbonamento mensile.

Offerte Internet casa Vodafone

Vodafone propone una promozione Internet casa chiamata Internet Unlimited, disponibile al costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro. Al suo interno, sono inclusi:

il contributo di attivazione;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

la connessione a Internet illimitata, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso (solo per i clienti che attivano la promozione online).

Alla cifra di 29,90 euro al mese, si potrà invece sottoscrivere la promozione Internet Unlimited V-MAX, che comprende in più rispetto al piano base:

una chiavetta, la Vodafone Sempre Connessi Back up 4G, per navigare e chiamare senza interruzioni;

il Wi-Fi garantito in tutta la casa, con chiamata di collaudo da parte di esperti Vodafone;

il Digital Privacy&Sicurity Family, che offre protezione da virus e siti dannosi, oltre che il Parental Control, per garantire una navigazione sicura anche ai più piccoli.

In linea generale, prima di sottoscrivere una qualsiasi promozione Internet casa è sempre bene effettuare una verifica della propria copertura di rete (lo si può fare gratuitamente indicando il proprio indirizzo di casa e una mail). In questo modo si saprà, in anticipo, da quale velocità di rete si è raggiunti (si ricorda, infatti, che la fibra non è presente in tutta Italia).